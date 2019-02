Ravel Morrison bekräftar nu i en intervju med Sportbladet att han kommer att fortsätta sin karriär i Östersund.

– Jag kommer till Sverige för att vinna cupen och att se till att vi kommer topp-tre i ligan, säger mittfältaren till tidningen.

Östersund fortsätter att värva spännande men kanske framförallt roligt. Tidigare i dag kom det uppgifter från Expressen att den forne supertalangen Ravel Morrison skulle vara på väg till Östersund. Nu är det påståendet bekräftat från Sportbladet.

– Jag är ute efter att bygga upp mig själv igen. Den här säsongen har jag inte fått någon speltid alls i Lazio – bara tränat med laget – så nu behöver jag matcher, säger mittfältare till Sportbladet.

Morrison förklarar sedan vidare om vad han hoppas få med sig under sin tid i ÖFK.

– Matcher, mål och poäng av mig själv. Och jag kommer till Sverige för att vinna cupen och att se till att vi kommer topp-tre i ligan – och det tror jag lätt är möjligt utifrån det jag sett av laget, säger han till Sportbladet.

Östersunds tekniske direktör David Webb berättar om hur hypen gick kring Morrison i unga år.

– Det var verkligen så. Jag har jobbat inom fotbollen under lång tid, och utan minsta tvekan kan jag beskriva honom som en av de största begåvningar jag någonsin skådat. Jag var i Southampton när vårt ungdomslag mötte Manchester Uniteds, och det märktes knappt ens att Pogba och Lingard var på planen. Ravel Morrison styrde allt. Han kunde verkligen dominera en match, hans teknik och spelförståelse var helt otrolig, säger Östersunds tekniske direktör David Webb till Sportbladet.

Uppdatering:

Östersund kommunicerade senare under kvällen, via sin hemsida, att Morrison är på plats hos laget i Marbella och att spelaren kommer att träna med de andra under veckan. En övergång ska vara nära förstående, men inget är ännu klart. Förhandlingar pågår just i detta nu med Lazio om en transfer.

– Ravel vill bekanta sig med laget och sen får vi se hur det går. Han har inte skrivit på för ÖFK ännu men vi hoppas att vi kan få honom till vår klubb, säger ÖFK:s tekniske direktör David Webb i en kommentar på föreningens hemsida.