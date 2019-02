LAGOS. Jordan Larsson med två mål för IFK Norrköping i går när laget pulvriserade Mattersburg med 4-1 i Portugal. FD:s utsände Casper Nordqvist fascineras över att anfallaren nätade på just Estádio Algarve.

– För 15 år sedan satt han på läktaren och såg pappa Henrik snöpligt åka ur EM-kvartsfinalen mot Holland. Fint att han nu på samma arena fick slå till med dubbla mål, skriver en nostalgisk Nordqvist i sitt senaste blogginlägg.

FD FRÅN PORTUGAL – MED UTSÄNDE CASPER NORDQVIST

IFK Norrköping går för guld i år, det tror jag att det inte råder någon tvekan om. Det är IFK (inte Göteborg även om poängkungen Giorgi Kharaishvili siktar på topp 3), AIK och Malmö FF som kommer slåss om pokalen i slutändan, det känns som att dessa tre lag är lite för bra i längden jämfört med de andra toppkonkurrenterna.

Det jag såg på plats på Estádio Algarve i går var imponerande. Visst, ett bottenlag i österrikiska Bundesliga är inget supermotstånd, men att ändå tvåla till Mattersburg med 4-1 är ett styrkebesked – inte minst med tanke på att Mattersburg vann förra gången lagen möttes.

Väldigt kul att se David Mitov Nilsson tillbaka i målet, som inte startat sedan cupen i somras. När han senast stod i allsvenskan? 2017!

Som 28-åringen var inne på i videointervjun med mig i går lär det bli rejält med huvudvärk för managern Jens Gustafsson att komma fram till vem som ska stå i år – den makedonska landslagsmannen Mitov Nilsson eller fjolårets bästa allsvenska keeper, Isak Pettersson. LYXPROBLEM deluxe…

Annars var det Alexander Fransson som stack ut mest mot Mattersburg, satan vad bra han är. Mittfältsmotorn briljerade utan sin parhäst Simon Thern som är kvar hemma i Sverige efter att nyligen fått barn.

En annan som bommade gårdagens match var Christoffer Nyman som satt på läktaren – och det gjorde att Jordan Larsson i stället fick skina i tremannaanfallet ihop med Kalle Holmberg och Sead Haksabanovic. Den sistnämnde ser ut att passa väldigt bra ihop med Jordan, något Jordan också var inne på i intervjun med mig som publiceras nu under dagen.

Jordan Larsson hade ett blytungt 2018. Bara ett allsvenskt mål för Hollandsförvärvet på ynka sju starter, men här tror jag att Norrköping har ett rejält sparkapital i år. Två kliniska avslut som innebar två kassar i går och fin i spelet. När Larsson var som bäst i Helsingborg 2015-2016 som tonåring såg vi alla vilken enorm potential som han sitter inne på. Dessvärre tror jag att det var lite tidigt för honom att dra utomlands efter degraderingen till superettan 2016, men får 21-åringen bara förtroende av Jens Gustafsson kan Jordan nog flyga på nytt!

Mäktigt med de två målen just på Estádio Algarve för övrigt. Det var ju på den arenan som Sverige SÅ snöpligt åkte ur EM-kvarten mot Holland i Portugal-EM 2004. Då var Jordan Larsson bara sju år gammal och satt på läktaren för att förhoppningsvis se pappa Henrik skjuta Blågult till en smått sensationell semifinal. I stället träffade Henke ribban under matchens gång, satte sedan straffen under straffsparksläggningen men fick ändå inte jubla efter Olof Mellbergs miss och Arjen Robbens avgörande.

Att Jordan nu fick komma tillbaka och sätta två kassar på den gamla EM-arenan, ja var ändå ett fint och nostalgiskt ögonblick! Eller vad vet jag, kanske bara jag som går igång på det här då EM 2004 var MITT mästerskap. Alla har ju ett sådant och det som utspelades i Portugal för snart 15 år sedan var för mig som tioåring något alldeles extra.

Frågan är nu om 2019 blir något alldeles extra för IFK Norrköping. De har alla förutsättningar för att upprepa succén från guldåret 2015 och tappar såväl Malmö FF som AIK fokus på Europaspel medan ”Peking” i stället prioriterar allsvenskan – ja då ser det onekligen bra ut för Östgötagänget!