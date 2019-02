DUBAI. Sandstorm följt av ”orkanvind” och regn. AIK bjöds inte på optimala förutsättningar under söndagens träningspass. Men till skillnad från Örebro SK – som är på en annan del av stan – så kunde AIK genomföra hela passet utan att bryta. Här är FD:s utsändes rapport.

Vädret?

Riktigt bedrövligt faktiskt. Först tänkte man nästan att träningen kan ställas in. Till att börja med blåste det som satan och närliggande sanddynor gjorde att sandkorn hamnade både i ögon och i öppna munnar. När det börjar blåsa lite mindre sand så kom regnet i stället. En anställd brittisk man på anläggningen sa att ”det regnat max en gång per år” sen han flyttade till Dubai för fem år sen. Vinden tilltog, en stor och tung parasoll flög in mot planen – men som tur var landade den tio meter från närmsta spelare. Hade kunnat gå illa!

Medial uppmärksamhet?

Som tidigare nämnt FD, Fotbollskanalen, Expressen och Sportlib, AIK:s egna kanal. Oskar Månsson på Fotboll Sthlm har tackat för sig och begett sig till Belek, Turkiet – där även FD har folk på plats för att bevaka Hammarby.

Vilka tränade inte?

Stefan Silva är fortsatt inte alls med. Robert Lundström kör sin rehab och Per Karlsson fortsätter stegra sin träning allt mer. Även Robin Jansson fick nån känning och klev av ganska tidigt.

Vad innehöll träningen?

Mycket taktisk träning. Uppspel mot högt pressande motstånd.

Förstalaget som började:

Linnér – Granli, Karlsson, Jansson (klev av tidigt mot Dimitriadis) – Sundgren, Larsson, Adu, Ylätupa – Goitom, Elyounoussi

Därefter blev det spel på en planhalva. Då tilltog ovädret och FD:s utsände gjorde sällskap med övriga i mediekåren under tak. Därför såg jag inte så mycket av spelövningen om jag ska vara ärlig.

Stack någon ut?

Enoch Kofi Adu. Som balansspelare på mittfältet var han ofta den spelare man först sökte från backlinjen som sattes under press. I centralt läge är han ju ytterst duktig på att behålla bollen inom laget och slå passningar som är enkla för medspelarna att göra något vettigt av.

Hur såg nyförvärven ut?

Granli fortsatt intressant i det offensiva spelet. Ser fram emot att se honom mot New York City. Han har väldigt fina uppspel av det jag hittills kunnat se. Det var väl främst han som stack ut av de nya spelarna.

Planen imorgon?

Den är att infinna sig på träningsanläggningen klockan 16:00 lokal tid (13:00 i Sverige) för ett förmodat hårt träningspass innan tisdagens vilodag.

Något övrigt?

Rikard Norling ställer höga krav både på spelare och ledare. Om man studerar honom så märks det att han inte är tränare som accepterar halvdan inställning till saker och ting. Det skapar en känsla av att alla är på tå hela tiden. Och är man inte det så får man höra det, som någon spelare fick erfara i dag.

Annars låter det som Björn Wesström ansluter hit under onsdagen. Så vi får se när vi får tag på honom för ett samtal, eller varför inte en podcast? Jag hoppas vi kan lösa det senare.

Läs gärna min intervju med Kenny Stamatopoulos om rättegången om mutbrott i december. "Jag såg inte Dickson i ögonen en enda gång"

Hoppas på bättre väder imorgon!