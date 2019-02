Alexander Milosevic presenterades så sent som i går av Nottingham Forest. Och snacka om rivstart. Den förre AIK-försvararen kastas direkt in i hetluften i bortamatchen mot Birmingham.

Vilka dygn det varit för AIK:s guldhjälte Alexander MIlosevic.

På deadline day kunde FD vara först med att avslöja att allt förutom läkarundersökningen var klart inför en flytt till Nottingham Forest.

Den klassiska klubben ligger strax under playoff i Championship och under fredagen blev så affären helt officiell. Milosevic signerade ett 18 månader långt avtal och debuten låter inte vänta på sig.

I dag möter Nottingham mittenlaget Birmingham på bortaplan och det visar sig att Martin O’Neill redan fattat tycke för den 27-årige svensken. Rakt in startelvan och chans direkt att presentera sig för Forest-supportrarna.

Matchen börjar 16:00.

Here’s the #NFFC starting line-up for today’s game against @BCFC , brought to you in association with @BetBright . pic.twitter.com/3zkywDb2QW

🎥 Hear from the new man…@MilosevicAlex‘s first interview as an #NFFC player is now available to watch on iFollow Forest.

➡️ https://t.co/TokYG0qVmr. pic.twitter.com/jhsFbv03Qd

— Nottingham Forest FC (@NFFC) February 1, 2019