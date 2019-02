DUBAI. FD är tillbaka i Dubai för att följa AIK:s uppladdning inför den svenska säsongen. Vår utsände Lennart Sandahl finns på plats mellan den 28 januari – 10 februari och här är hans dagsfärska tankar från Mellanöstern.

BLOGG FRÅN DUBAI – MED UTSÄNDE LENNART SANDAHL

Dag fem med AIK i Dubai är avklarad och man börjar få en hygglig bild av saker och ting hos de svenska mästarna.

Från mästarlaget har AIK som bekant främst tappat Kristoffer Olsson, Nicolas Stefanelli, Denni Avdic och nu senast Alexander Milosevic – som i skrivande stund gör debut per omgående från start i Nottingham Forest.

Avdic ersättare verkar vara Christos Gravius som får mycket beröm av Rikard Norling här nere. I den – enligt mig själv – ganska underhållande tv-intervjun jag gjorde med honom här om dagen så lyfter Norling fram Gravius som ett utropstecken. ”Bästa träningen sen han kom tillbaka till AIK”, var betyget efter torsdagens pass på lyxiga NAS Sports Complex.

Intervju med Gravius är gjord i dag och kommer inom kort på sajten.

***

Så hur ser nyförvärven ut?

I dag fick såväl ledare, spelare som journalisterna på plats (FD, Fotbollskanalen, Expressen, Fotboll Sthlm och AIK:s egna kanal Sportlib) stifta bekantskap med unge mittfältsvärvningen Saku Ylätupa (intervju med honom här) från Ajax för första gången.

19-åringen deltog i allt utom den sista delens intensiva spelövning och utan att dra för stora växlar av 75 minuters träning så ser han spännande ut.

Det är ingen lång kille – runt 1.70 lång – som AIK planerar att skola in i ”pocketrollen”, dvs den offensiva spetsen på mittfältet, och supportrarna kanske inte kan vänta sig att han är kung i luftrummet. Men det är kille med väldigt fina fötter. Tvåfotad enligt honom själv och som bäst verkar han vara när han får bli rättvänd mot backlinjen.

Bollen ligger där den ska, han har väldigt fin förstatouch, och det känns som spelförståelsen är på topp också. Han ser löpningarna i djupled men kan också själv ta sig fram på avslut. En kreatör i den sista tredjedelen som ska bli spännande att följa resten av lägret. Han verkar också ha ett gott självförtroende vilket inte är någon nackdel när han ska ut och spela inför storpublik på Friends arena.

Nu var det som sagt ett kort träningspass och det blir löjligt att hylla honom för mycket. Men jag får en bra magkänsla av att se honom flyta fram och länka med anfallarna.

Däremot skulle det kunna vara så att hans defensiva spel inte alls är lika bra. Det ska jag hålla koll på framöver, men det verkar vara en lojal spelare som springer mycket, och det kan räcka långt om man har Sebastian Larsson och Enoch Kofi Adu bakom sig.

”Riktigt bra nyförvärv”, sa Norling och kallade Chinedu Obasis karaktär för ”hallelujah”. Nigerianen gör sin tredje vända i AIK och den första i allsvenskan med en försäsong i ryggen. Det kan inte vara en nackdel. Obasi har en bit kvar till full form men självklart ser man klassen han besitter. Det händer i princip alltid något när han får bollen och han har ju fantastiska lösningar på trånga ytor.

Obasi känner naturligtvis många i laget sedan tidigare och det tog inte många timmar innan han kändes som en given del av truppen. Sen tror jag inte att Obasi var den sportsliga ledningens förstaval, men en bra lösning då man vet vad man får under ett år framåt.

Daniel Granli då? Ja, den gamle mittfältaren klarar sig bra. Följsam, lugn och trygg i passningsspelet. En viss likhet finns med Jesper Nyholms spelartyp. Norling verkar imponerad av Granli och det känns givet att norrmannen går in och tar Milosevic vakanta plats till höger i försvaret. Jag är nyfiken på hur han står sig mot duktiga en-mot-en-spelare för det har man inte riktigt fått se ännu. Sen har jag pratat med ett par norska kontakter som är lite förvånade att AIK gick för honom. Men det verkar mest vara baserat på att han var en försvarare i ett bottenlag som släppte till mycket bakåt. Det visar sig snart om AIK gjort ännu ett scoutingfynd eller inte.

***

Nu när Daniel Sundgren (nog genomgående bäst på träningarna av alla här nere) blev kvar i AIK så är det inget snack om vem som spelar på högerkanten. Robert Lundström har steppat upp sin träning rejält och kan inte vara många veckor från att gå in i full träning. Men han ska nog främst rikta in sig på att konkurrera på allvar i sommar. Vem vet, kanske försvinner Sundgren då i stället när utlandsalternativen för svenska spelare burkar vara flera.

Vem som får förtroendet till vänster blir dock mer svårtippat. Rasmus Lindkvist eller Heradi Rashidi kommer behöva slåss varje träning för att övertyga tränarna vem som ska starta. Utgångstipset är att Rashidi ligger snäppet före med tanke på att han prioriterades under hösten.

Framåt blir konkurrensen också stenhård. Om alla är friska ska antingen Tarik Elyounoussi, Henok Goitom eller Obasi nöta bänk. Mot New York City nästa vecka skulle jag tippa på att det blir Obasi som får börja på sidan med tanke på att han har en bit kvar konditionsmässigt. Fotboll Sthlms Oskar Månsson snappade upp att Elyounoussi tillbringat mycket tid i längdspåret där hemma i Norge och att han känner att den träningen gett honom en hel del positivt.

Per Karlsson stegrar sin träning efter ”gubbvaden” som han ådrog sig. Det känns lite tveksamt om han är med mot New York, åtminstone från start, och då verkar det definitivt vara Joel Ekstrand som går in på Karlssons position. Ekstrand ser fräsch ut och bidrar med mycket energi och glädje på träningarna. En kille som gillar att skrika ut roligheter titt som tätt, vilket jag som åskådare uppskattar. Men sen gäller det att prestera i match så klart. Och där vet väl ingen, inte ens han själv, var han står någonstans efter så lång tid utan spel.

***

Provspelaren Cletus Nombil gör inte så mycket väsen av sig. Varken på eller utanför (han tackade vänligt men bestämt nej till att bli intervjuad av mig) planen. Tyvärr känns han lite för blyg för sitt eget bästa. Men det finns ju något där. Han har en väldigt fin fysik och klarar sig överlag ganska bra i passnings- och duellspel. Däremot känns 18-åringen inte så taktiskt skolad och hamnar en del ur position ibland.

Om AIK värvar honom så ser man det nog som ett långsiktigt projekt.

Nabil Bahoui bröt med Grasshoppers och många AIK-fans verkar vilja ha honom tillbaka av reaktionerna att döma. Och det är lätt att förstå med tanke på vad han uträttat i klubben under sina år där.

Samtidigt är ju den stora frågan, var ska han spela? I mina ögon är Bahoui som bäst i en renodlad ytterroll, antingen i 4-4-2 eller som ytterforward i 4-3-3 osv. I det felvända spelet som forward är han inte bättre än anfallarna som finns nu, och som ”pocket” får han lägga mycket krut i defensiven. Dessutom blir det inte riktigt att han får vika in från kanten och skjuta utan det blir mer centrala skottlägen. Nja, min gissning är att både Bahoui själv och AIK kanske inte är gjorda för varandra så som laget ser ut och spelar i dag.

***

En spelare som verkligen måste visa sig värdig den här försäsongen är Stefan Silva. Anfallaren har testats på mittfältet och nu konkurrerar han plötsligt med Ylätupa som har det som naturlig position. Tufft.

Och på topp nämnda trio som knappast är intresserade av att släppa sin plats i hierarkin. Silva kommer behöva leverera starka insatser för att kunna få några spelminuter, annars ser jag det inte som omöjligt att han lämnar antingen innan säsongen eller till sommaren. Han kan snart hänga löst.

Oturligt nog har han åkt på en skada vilket gjort att han missat två träningar nu.

***

Intensiva dagar här nere med transport till- och från träningsplanen som ligger lite mitt i ingenstans. Upp på rummet och skriva av sig. Men ibland hinner man sticka iväg till poolen eller stranden ett par timmar vilket är välkommet i den 26-27-gradiga hettan.

I morgon tränar AIK återigen på förmiddagen 10:30 lokal tid vilket betyder 07:30 i Sverige.

Självklart är FD på plats då liksom under resten av lägret.

Vi hörs igen längre fram.