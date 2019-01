DUBAI. På torsdagen bjöd AIK in till dag tre på träningslägret i Dubai. Detta var lägrets mest intensiva träningspass. Här är FD:s utsändes tankar om dagen.

FD FRÅN DUBAI – MED UTSÄNDE LENNART SANDAHL

Vädret?

Pangsol hela dagen och 25-26 grader varmt. AIK tränade 16:00 lokal tid och då var det lite svalare. Vilket passade bra med tanke på hur intensiv träningen var. Full fart nästan från början till slut.

Medial uppmärksamhet?

Förstärkning av bevakningen kom i dag genom Expressens Daniel Kristoffersson. Annars kämpar FD, Fotboll Sthlm och AIK Sportlib på som vanligt.

Vilka tränade inte?

Robert Lundström i egen träning med naprapat. Per Karlsson vilar sin vad, men tränade hårt på sidan om. Stefan Silva stod över på grund av att han kände sig sliten. När det sedan kom till spelövning 5 vs 5 så fick nyförvärven Chinedu Obasi och Daniel Granli springa jojo-test med fystränaren Johan Svensson (som var med). Om jag fattade det rätt på Svensson så är 23.8 max och Granli, som sprang längst, såg pigg ut upp till 19.

Vad innehöll träningen?

Norling har stegrat träningens belastning succesivt dessa tre dagar och i dag var det överlägset tuffaste passet. Tre små kvadrater, en engelsk kvadrat, spel 8vs8 med fokus på omställningar och slutligen smålagsspel 5vs5.

Stack någon ut?

Daniel Sundgren har sett rapp och skärpt ut varje träning. I dag inget undantag. Tarik Elyounoussi har definitivt skött sin vinterträning och verkar kunna springa hur mycket som helst. Tycker även unge Adam Ben Lamin gjorde det bra med flertalet brytningar i smålagsspelet. Heradi Rashidis maxhastighet i omställningsövningen imponerade också.

Hur såg nyförvärven ut?

Tja, Obasi och Granli var ju inte med i spelövningen utan fick gott nöja sig med att springa jojo-test. Provspelaren Cletus Nombil blandar och ger. Jag kan tycka att han behöver ta för sig ännu mer, det finns onekligen kvaliteter, men han känns lite för försiktig och blyg för att få ut sin kapacitet till 100 procent.

Citatet

”You have to fight boys, today it’s going to hurt”. Rikard Norling var mycket nöjd med spelarnas inställning och uppmanade dem att kräma ut det sista inför morgondagens vilodag.

Planen imorgon?

En välförtjänt vilodag för spelarna. Det var rätt många slitna ben efter dagens pass. Det lät som att spelarna får hitta på lite vad som helst. Jag gissar att flera tar chansen att åka ut till havet eftersom laget inte bor vid kusten.

Övrigt?

Alexander Milosevic är så gott som klar för Nottingham Forest, det kunde ni läsa i dag på FD. Reaktioner på det från Henok Goitom och Panos Dimitriadis kommer inom kort på sajten. Dessutom en lång tv-intervju med Rikard Norling imorgon som jag hoppas ni kommer gilla.

***

