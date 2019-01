DUBAI. SM-guld med otroliga 16 insläppta mål på 30 matcher. Men snart kan en tredjedel av AIK:s mittförsvar definitivt vara borta. Succémannen Robin Jansson hymlar inte med att Alexander Milosevic kvaliteter kommer att saknas i AIK. Samtidigt är Jansson redo att ta ännu större ansvar det här året.

– Jag ska försöka höras lite mer och styra upp det där bak, säger han till FotbollDirekt.se.

Robin Janssons fjolårssäsong är minst sagt svårtoppad.

En stor del i hans personliga framgång i AIK krediterar han det kollektiva försvarsspelet, tydligheten i hans roll och samarbetet med Per Karlsson och Alexander Milosevic i AIK:s mittförsvar.

I dag stänger det internationella transferfönstret och på träningslägret i Dubai saknas en av nyckelspelarna i det ramstarka försvaret – som bara släppte in 16 mål på 30 allsvenska omgångar.

Milosevic har haft alternativ både i Ryssland, England och nu senast i Belgien. Vad han väljer återstår att se. Ännu är AIK-dörren ännu inte är helt stängd men med tanke på att klubben presenterade Daniel Granli från Stabaek känns det inte som att AIK räknar med någon Milosevic. Hur ser Robin Jansson på saken? FD tog ett snack med honom i Dubai.

Alexander Milosevic är kontraktslös och kommer högst troligt skriva på för en annan klubb. Har du hunnit tänka något på det, att det kommer bli en förändring i mittförsvaret som var så stabilt i fjol. Du får rätta mig om jag har fel, men det kändes som att Milosevic tog mycket plats i försvaret?

– Absolut. Han är ju en ledare med riktigt bra kvaliteter för allsvenskan. Så det hade inte förvånat mig om han försvinner till något bättre lag. Å andra sidan så skulle man gärna vilja ha kvar honom som defensiv pjäs. Han var ju en stor del i framgången för det defensiva spelet och även i det offensiva, säger Robin Jansson till FotbollDirekt.

– Vi får se vad som händer. Det är väl någon dag kvar här på det internationella fönstret. Allting kan hända. Vi får se hur snacket går, han har ju varit med oss och tränat där hemma en del. Vart det landar får vi se men det är klart att en Alexander Milosevic i AIK är en stor fördel för oss.

Kan du utveckla lite mer om vad som gjorde att försvarsspelet fungerade så pass bra i fjol?

– Ända sedan jag kommit in har det känts väldigt stabilt, väldigt tryggt. Det kändes som jag kom in i en trygghet redan från början. Alla visste hur man skulle agera och det tror jag var en bidragande anledning till att jag kunde komma in i det så snabbt, som jag ändå gjorde, med tanke på den nivån jag kom ifrån. Det gick väldigt fort att anpassa sig.

– Jag skulle även säga tydligheten hur vi ska agera även högt uppe i banan. Försvarsspelet handlar så klart inte bara om vi tre där bak utan det börjar ju från forwards. Ett kollektiv som varit väldigt starkt från anfallare, mittfältare till wings som tar ett hästjobb för att förenkla det för varje steg, säger Jansson och fortsätter:

– Det bygger vi vidare på här på lägret med lite nya spelare och hur de ska agera. Det är väl där man får ta det från. Om ”Milo” stannar eller inte, det kan inte vi gå runt och fundera på utan att han tar sitt beslut utifrån när han känner sig redo. Till dess får vi lägga fokus på att sätta ihop något nytt och komma ihop tillsammans för att bli ett så bra lag som möjligt.

– Men som jag sa tidigare, en Milosevic i AIK är ett stort plus och det vore ett tapp om han väljer att gå. Men vi får se hur det blir. Vi behöver inte fokusera på det utan mer på vad vi ska jobba med här nere och hur vi får in nya spelare i gruppen så snabbt som möjligt och i vår spelidé. Jag tror att det kommer gå bra.

Nye Daniel Granli spelade i ”Milosevic-rollen” på onsdagens träning vilken var norrmannens första. Jansson är spontant positiv till sin nye lagkamrats färdigheter.

– Jag kom inte så nära honom på övningen, det var mest Joel (Ekstrand), men det är klart att man pratar litegrann sådär. Det ser lovande ut, helt klart. Han hade fina uppspel med högerdojan där så bara han jobbar hårt tror jag att han kommer in i det snabbt. Samma med (Chinedu) Obasi. Han har ju varit här innan så han har lite koll sen tidigare.

Var det ändå Milosevic som styrde och ställde där bak förra året. Jag tänker till exempel på ansvaret för offsidelinjen, när ni ska flytta upp backlinjen?

– Ja, men litegrann. Han hörs ju och syns mycket. Ibland kom det från honom och ibland från mig eller Pertan (Per Karlsson). Milo visar ju väldigt mycket gester och känslor på planen så absolut hörs han ofta. För mig har det varit bra. Han har varit på mig några gånger under säsongen när jag kanske varit lite nere och nedtränad. Jag har försökt att ta det som att han inte vill mig något illa utan att han vill hjälpa mig. Det har betytt mycket för mig.

– Pertan kanske inte är där med rösten på samma sätt, men han är tamejfan där bollen kommer varje gång!

Kan du känna att du behöver steppa upp ytterligare, att ta större ansvar om nu Milosevic försvinner?

– Ja, absolut. Nu har jag fått det här året och jag är inte nöjd med det jag gjort. Jag vill fortsätta utvecklas. Det är många bitar, både i det offensiva och defensiva spelet, som alltid går att jobba på för att bli ännu bättre. Jag ska inte sticka under stol med det. Jag har mycket att förbättra. Det har dock känts väldigt bra här i uppstarten och jag känner mig bättre förberedd inför det här året jämfört med när jag blev inslängt direkt in i hetluften förra året. Nu får jag en hel försäsong att bygga upp mig på.

– Och absolut, jag ska försöka höras lite mer och styra upp det där bak. Så det är väl mina personliga mål. Jag till ta steg i min personliga utveckling.

Ni släppte in 16 mål 30 matcher.

– Ja, det är ju en otrolig siffra. Det var hela lagets förtjänst som jag var inne på. Vi är väldigt duktiga på att stänga igen och göra det väldigt jobbigt för motståndarna som jag tror tycker det är väldigt svårt att möta oss. Det gäller att vi jobbar vidare på det och förbättrar vårt offensiva spel litegrann så kommer det gå bra i år också, säger Jansson som gör intervjun i bar och relativt vit överkropp.

Hur viktig är brännan på en sån här resa?

– Det är det viktigaste! Det skulle jag vilja säga.

Hur står du dig så här långt på en skala 1-10?

– Åh, fy fan. Jag är ju kritvit. Jag går in i lägret med en etta och så ska vi jobba oss uppåt. Jag har nog kvar pyttelite färg från Qatar (där Jansson i början på januari gjorde a-landslagsdebut) så jag säger en svag trea just nu.