DUBAI. Chinedu Obasi, 32, är tillbaka i AIK för tredje gången. Den här gången för minst ett år framåt och för första gången med en försäsong i ryggen. För FD berättar anfallsstjärnan att han mentalt aldrig lämnade klubben, kan tänka sig att stanna länge och att ingen behöver vara orolig för att han är mätt på framgång.

– Först och främst. Jag känner mig inte som en mästare. Laget vann mästerskapet och jag var inte med. Jag är här för att vinna titlar med AIK, säger han till FotbollDirekt.se.

Förra hösten tillbringande Chinedu Obasi i Elfsborg där det blev fyra mål på tio matcher.

Men det är främst från de två tidigare sejourerna i AIK som den allsvenska publiken minns nigerianen. Obasi, som mellan 2007-2015 spelade i Bundesligaklubbarna Hoffenheim och Schalke 04, kom till AIK hösten 2016.

Succén var omedelbar. På tio matcher mäktade han med hela sex mål och tre assist. Men någon förlängning blev det inte. Obasi kom dock tillbaka ett i ett liknande läge inför hösten 2017 och det blev succé igen.

Fem allsvenska mål och även en imponerande insats med mål i Europa League-kvalet mot Braga.

När säsongen var över kunde AIK och Obasi dock inte enas om en förlängning. Stjärnan krävde för mycket betalt och än en gång skildes parterna åt.

Med Nicolas Stefanelli utlånad till Cypern fanns en lucka i de regerande mästarnas anfallsuppsättning och då vände man sig återigen till Obasi, som tyckas ha väntat på samtalet.

– Det känns bra att vara tillbaka. Allt är normalt för jag känner till allt sen innan. Det är samma tränare och många av spelarna är kvar. Så det är lätt att komma in i det, säger han till FotbollDirekt.se efter lagets första träning på lägret i Dubai.

Du spelade i Elfsborg förra säsongen. Hur var det jämfört med att spela i AIK?

– Jag brukar försöka att inte jämföra. För alla epoker har sin egen berättelse. Det var en stor erfarenhet för mig och jag hade en bra tid där. Jag önskar Elfsborg all lycka och hoppas de får en bättre säsong i år.

Ville de inte ha kvar dig?

– Jo, visst var det så. Men när AIK kom… jag har alltid haft ett speciellt band till AIK och jag gick till Elfsborg för att kunna komma tillbaka till AIK senare. Min tanke var alltid att spela i AIK. Jag har sagt det förut, om jag spela någonstans i Sverige så ska det vara i AIK. Det var en bra upplevelse i Elfsborg men tyvärr gick det inte så bra.

– Jag tror att AIK är en bättre plats för mig. Det passar mig bättre att tävla på en högre nivå.

Du gjorde dig ett namn sist du var i klubben. Publiken minns dig nog med glädje. Hur minns du tiden?

– Jag har faktiskt glömt bort den. Alltså, det är klart jag kommer ihåg vad som hände men jag blickar aldrig tillbaka. Det är en ny säsong nu och en möjlighet att påverka hur det går för klubben. Jag tar varje dag för sig.

– Men självklart är det kul at bli ihågkommen. Jag uppskattar och har en god relation med supportrarna. Det är alltid en fantastisk atmosfär och stämning på arenan. Allt jag gör, det gör för fansen. För det är en speciell känsla, jag vet inte vad jag ska säga, jag tycker bara att fansen förtjänar… jag har ett speciellt band till AIK:s fans och jag känner mig alltid väl mottagen på arenan.



Du har ju till och med en egen ramsa där de sjunger ditt namn.

– Det är nice. Det är därför jag alltid försöker göra mitt bästa för att ge något tillbaka till alla som stöttar mig.

Det gick inte att lösa sist du var här. Ni kom inte överens om en förlängning och du lämnade. Nu är du är tillbaka. Vad var anledningen till att du kom tillbaka?

– Lyssna, jag lämnade aldrig klubben. Jag var bara lite på sidan, haha. Det är klart att jag aldrig skulle lämna AIK för en mindre klubb som Elfsborg när du tänker på det.

Men ni kom inte överens om detaljerna i ditt kontrakt?

– Nej. Men jag vill helst inte gå ni på det. Nu är det ett nytt år och jag vill hellre blicka framåt mot säsongen. Jag vill hjälpa laget så mycket som jag kan och försöka fokusera på det positiva. Du vet, jag ser faktiskt fram emot försäsongen. Det är första gången jag får en riktig försäsong i kroppen inför allsvenskan.

Tror du att det kan göra stor skillnad för dig?

– Det återstår att se. Så det är därför jag är förväntansfull. Nu är jag med laget från början jag är spänd på att se vad som händer.

Vad säger du om dina anfallspartners, Gotiom och Elyounoussi, och hur ser du på konkurrensen?

– Jag tycker grabbarna är underbara. Men jag ser dem inte som konkurrenter utan som mina lagkamrater. Det beror på vem och vilka coachen vill spela med. Tar man alla som konkurrenter så kommer det alltid att bli en rivalitet, tjuvnyp tag på träningar. Jag försöker att inte se det på det sättet utan för mig är alla spelare mina lagkamrater.

– Men de är riktigt bra spelare. Jag känner Tarik från Norge (Fredrikstad) och Henok har jag spelat med förut. Så det känns bra, jag är redo att tävla, och det är tränaren som bestämmer hur han vill formera laget. Jag kan bara göra mitt bästa så får vi se.

Varför skrev du bara på ett år. Ännu ett kort kontrakt?

– Ja, men om du jämför med senaste två åren så är det ju inget kort kontrakt, haha. Nej, men det var möjligheten som AIK gav mig.

Och det känns fine för dig?

– I go with the flow! Det är ungefär som när jag kom hit första gången. Då fick jag bara tre månader. Jag har inte riktigt den synen. Även tre månader är tillräckligt för mig för att bevisa vad jag kan göra.

Men många spelare söker nog en längre trygghet än ett par månader?

– Ja. Men jag hade inte riktigt något annat att välja på. Det här var det som presenterades för mig. Jag erbjöds ett år och det var det jag skrev på.

Kan du se dig stanna längre än så?

– Självklart! Om jag har varit här både en gång och kommit tillbaka. Två gånger och kommit tillbaka igen. Det är uppenbart! Vissa saker behöver man inte säga. Det är självklart!

– Nu är det min tredje sejour och vi får se. Man brukar säga att tredje sejouren alltid är den bästa… om jag är här för tredje gången måste det vara något speciellt.

Att göra mål eller slå en perfekt framspelning?

– Det spelar ingen roll. Jag vill bara vinna om jag ska vara ärlig.

Du har hunnit bli 32 år och ni är några i den åldern. Hur ser du på balansen i truppen mellan ungt och gammalt?

– Det är alltid bra att ha en balans mellan ungt och gammalt. Erfarenhet kommer alltid behövas och det går inte att köpa hur som helst. Som jag ser det känns truppen balanserad och jag ser väldigt mycket fram emot att se vad vi kan göra den här säsongen.

AIK är regerande mästare. Ni ska försvara titeln och dessutom ta er in till Champions League. Hur ser du på utmaningen?

– Först och främst. Jag känner mig inte som en mästare. Laget vann mästerskapet och jag var inte med. Nu är jag med säsongen efteråt och jag är här för att tävla. Så jag har inte någon mentalitet av att jag redan vunnit något stort här. Jag är hungrig, jag vill tävla och vinna titlar med laget.

– Jag är här för att tävla. Mina lagkamrater kan ta det lite lugnt för de har redan ett guld, haha. Det kommer vara bra för mig så jag har något att hänga upp säsongen på. Om jag kan säga att jag på kort tid gjorde saker med och för AIK kan jag vara nöjd. Jag är här för att vinna titlar.