Foto: Bildbyrån

MASPALOMAS. På torsdag drabbar Djurgården samman med Kristiansund på Gran Canaria. Mycket speciellt för Fredrik Ulvestad som har två bröder i det norska laget. Mittfältaren går dock en kamp mot klockan för att hinna bli kvitt sin skada innan dess.

– Just nu är det osäkert, säger 26-åringen till FotbollDirekt.se.

FD FRÅN GRAN CANARIA – MED UTSÄNDE CASPER NORDQVIST

Trots att vi bara är tre dagar från att vara inne i februari har Djurgården ännu inte avverkat någon match under 2019.

Men på torsdag smäller det på Estadio Municipal de Maspalomas då norska ligafemman Kristiansund drabbar samman med Stockholmslaget på Gran Canaria.

De två skandinaviska lagen är på plats på den spanska ön utanför Marockos kust och för Fredrik Ulvestad är matchen helt klart speciell. 26-åringen har nämligen två bröder i det norska laget, men det är inte säkert att han själv kan spela på torsdag.

Tillsammans med Erik Johansson och Jonathan Augustinsson körde Ulvestad i gymmet i går i stället för att medverka ute på träningsplanen. En lättare ljumskskada håller norrmannen borta från spel och därför går han en kamp mot klockan för att hinna bli fit for fight mot Kristiansund.

– Jag vet inte om jag kommer kunna spela, vi får se… Just nu är det osäkert. Det gäller för mig att vara i bra form när tävlingssäsongen kommer och även om jag har två bröder i Kristiansund och att det så klart vore kul att spela på torsdag så är min hälsa det viktigaste. Jag vill inte ta några risker, berättar Ulvestad för FotbollDirekt.se.

LÄS: DJURGÅRDSAFFÄRENS SKÄMTSAMMA PIK – HÄNGER UT LAGKAMRATEN

På premiärträningen i går på den fina anläggningen i Maspalomas fanns det ändå två norrmän på den gröna gräsmattan. Nyförvärven Per Kristian Bråtveit och Aslak Fonn Witry väntas båda kliva rakt in i startelvan när såväl cupen som allsvenskan kickar igång och Ulvestad gläds över att ha sina landsmän i laget.

– Jag hade ju både Niklas Gunnarsson och Julian Kristoffersen förra året så nu när de inte längre är kvar är det fint att ha några nya att prata norska med, säger Ulvestad och skrattar innan han berömmer de två norrmännen.

– Båda är duktiga så de kommer att vara bra tillskott för oss. Jag kollar inte så mycket på den norska ligan men jag hade hört deras namn tidigare och jag hade väl hyfsat koll på dem ändå.

LÄS: NAMNEN SOM SKA GÖRA DJURGÅRDEN TILL ETT TOPPLAG IGEN

Ulvestad värvades in till Djurgården i början av februari förra året som Kim Källströms ersättare och affären från Burnley visade sig lyckad. 26-åringen var en av lagets bästa spelare i fjol under Özcan Melkemichels ledning. Nu är tränaren borta från klubben och in har i stället Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf kommit. Ulvestad ser med optimistiska ögon på det nya radarparet.

– De är jätteduktiga. Båda har nya idéer som verkar väldigt spännande. Det här känns mycket lovande!