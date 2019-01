Nu står det klart att målvakten Andreas Andersson förstärker Dalkurd, spelaren ansluter från Östersund.

– Jag skulle väl säga att jag är väldigt allround i min målvaktsstil, med inte så många brister direkt, säger Andersson till klubbens hemsidan.

Dalkurd spänner bågen inför nästa säsong i superettan. Klubben gjorde nyligen klart med Joseph Ceesay på lån från Djurgården.

Nu meddelar föreningen att nästa värvning är i hamn – på den officiella hemsidan går det att läsa att målvakten Andreas Andersson är klar från Östersund.

– Det känns kul att vara här. Processen har dragit ut lite på tiden men det känns bra på alla sätt och vis att det är klart nu. Så det är bara att tuta och köra härifrån, säger Andersson till klubbens hemsidan och fortätter:

– Jag skulle väl säga att jag är väldigt allround i min målvaktsstil, med inte så många brister direkt. Men min största styrka genom åren har varit min förmåga att rädda bollar och göra den extra räddningen.

Sportchefen Adil Kizil är nöjd med värvningen av målvakten.

– Andreas är en målvakt som vi känner till väldigt väl och som har gjort mycket bra ifrån sig under sin karriär. Vi har fått in en riktigt bra målvakt som är allround och väldigt stabil. Han passar in i den kravbilden som vi hade på vår nya målvakt. Sammanfattningsvis är det en toppmålvakt, som vi är väldigt nöjda med att ha hos oss, säger Kizil till hemsidan.