Ola Toivonen fortsätter att ta nya kliv i sin jakt på att erövra Australien. Denna gången visade han upp sin fina högerfot genom att smeka in en frispark i det främre krysset.

Ola Toivonen upplever en sällan skådad succé borta i Australien. Anfallaren hade inför mötet med Sydney FC gjort hela nio mål på tolv ligamatcher.

Ett facit han byggde på under lördagsmorgonen genom att göra sitt tionde på 13 ligamatcher och som han gjorde det. En drömfrispark som seglade in i det första krysset, helt otagbart för keepern i motståndarlaget Sydney FC.

Toivonen byttes sedan ut den 76:e minuten, då ledde Melbourne med 2-0. När matchen var slut hade Sydney lyckats få in ett tröst mål fram till 2-1.

Här nedan kan du se det vackra målet:

Our sensational Swede does it again! #MVCvSYD #ALeague @FOXFOOTBALL pic.twitter.com/m5VRcFf5tK

— Melbourne Victory (@gomvfc) January 26, 2019