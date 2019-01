Foto: Bildbyrån

FotbollDirekt fortsätter att tuffa på och gör i år sin enskilt största satsning någonsin kring att följa lagen på plats inför den allsvenska säsongen. På måndag reser FD:s Lennart Sandahl ner till Dubai för att följa AIK på plats.

– Spännande att se träningsmatchen mot New York City också där vi har de gamla allsvenska stjärnorna Jo Inge Berget, Ebenezer Ofori och Anton Tinnerholm.



De första veckorna av den tunga försäsongsträningen har avverkats och snart är det dags att lämna Sverige för lite varmare väder – det mörka råa byts ut mot sol lite här och var runt om i världen.

FotbollDirekt kommer följa lagen IFK Norrköping, Göteborg, Malmö och de tre Stockholmsklubbarna Djurgården, AIK och Hammarby lite extra.

Redan på söndag skickar vi iväg FD:s Casper Nordqvist som kommer att bevaka Djurgården under deras vistelse i Maspalomas, Spanien.

På måndag fortsätter det med Lennart Sandahl som följde AIK förra året nere i Mellanöstern ser så här på dagarna i Dubai. Namn är på väg bort från AIK. Milosevic kan försvinna, liksom Daniel Sundgren och någonting nytt har man ännu inte. Däremot har man ett namn som håller skyhög klass i sina bästa stunder.

FD:s utsände är nyfiken på att se hur Obasi kommer att se ut denna tredje sejour.

Vad har du för förväntningar på lägret?

– Jag var på plats och följde AIK i Dubai 2017 också så det känns lite som att man har ganska god koll på hur upplägget kommer att se ut. AIK tränar på samma (galet fräscha) anläggning och bor på samma hotell. Spännande att se träningsmatchen mot New York City också där vi har de gamla allsvenska stjärnorna Jo Inge Berget, Ebenezer Ofori och Anton Tinnerholm. Annars är jag mest spänd på att se om Rikard Norling har något ess i rockärmen. Kommer AIK fortsätta med exakt samma spelsystem/spelidé eller kommer man att jobba in någon form av förändring? Dessutom behövs både en central mittfältare och en mittback värvas in, kanske ansluter någon av dessa till Dubai likt Nabil Bahoui gjorde förra året?

Är det någon spelare som ska bli lite extra kul att följa?

– Eftersom det än så länge inte presenterats så många nyförvärv är det främst Chinedu Obasi som ska bli kul att följa. Han är ju ett superproffs och beskrivs av många inom AIK som den bäste spelare de spelat ihop med. Det är hög fotbollsintelligens på trion Obasi, Goitom och Elyounoussi i AIK:s offensiv. Jag ser fram emot att se hur deras samarbete utvecklas under lägrets gång.

Hur viktigt är det att visa upp en gryende form på ett försäsongsläger?

– Det är väl bra om formen pekar åt rätt håll, och rent fysiskt är det klart att spelarna steppar upp nivån ju närmre tävlingssäsongen startar, men att göra resultat mot New York City tycker jag inte är särskilt viktigt. Det är inte betydelsefullt med resultat så här tidigt på säsongen, däremot vill nog Norling och hans stab se att spelidén sitter och att tendenser till en utveckling i rätt håll syns både i träning och match.

Vad har du att säga om AIK:s motstånd under lägret New York City?

– Spännande. Dels att se ett MLS-lag live för att kunna jämföra kvaliteten mot allsvenskan. Men också för att de har en trio ex-allsvenska spelare. Det känns som ett mycket roligare motstånd än att möta säg Örebro, som också är på läger i Dubai, eller något nordiskt lag.

Till sist hur känns det själv att åka iväg – trevligt med lite sol och bad?

– Så mycket bad vet jag inte om det blir eftersom man jobbar nästan varje dag under en sån här resa. Däremot får man ju solen gratis på köpet av att stå och kolla träningar och match. Personligen är jag väl kanske inget jättefan av just Dubai, det känns lite ”plastigt” och det är ju verkligen sisådär med de mänskliga rättigheterna. Men jag skulle ljuga om jag inte sa att det ska bli både kul att följa AIK där nere och samtidigt skönt att komma iväg till värmen.

Av: PEDER VENSETH