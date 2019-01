Foto: Bildbyrån

Chinedu Obasi är tillbaka i AIK för en tredje sejour. Något som gläder Rikard Norling.

– Det är jättebra, jag tror på det, säger AIK-tränaren till Sportbladet.

Efter en halv säsong i Elfsborg är anfallaren Chinedu Obasi åter tillbaka i AIK. Där han under sin första sejour i klubben 2016 imponerade stort med ett gäng olika drömaktioner. Andra vändan ett år senare blev inte lika lyckad, men då och då kom briljansen fram i enstaka moment.

Nu berättar Rikard Norling om vad han tycker är de positiva delarna med värvningen:

– Det är jättebra, jag tror på det. Han känner till vår spelidé, vilket hänger ihop med en av de viktigaste delarna; kontinuitet. Att vi jobbar vidare med de bästa spelarna, säger tränaren till Sportbladet.

– Dit vi ska nu, att fortsätta ligga i topp i både mästerskap och Europa, kräver det, fortsätter han.

Norling utvecklar sedan hur han vill att Obasi ska formas under tiden i AIK:

– Han var med under förra äventyret mot Braga, när vi var extremt nära att ta oss vidare. Trots att han kom in sent och inte var fysiskt redo fullt ut var han en av de viktigare spelarna. Det är lite som Henok (Goitom) uttryckte det, att det handlar om att få upp hans fysiska status så att han kan spela så ofta och så mycket som möjligt, säger han till Sportbladet.