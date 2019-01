View this post on Instagram

Träningsläger? Om det här är träningsläger så får man ett hum om hur lite träning det är på hemmaplan. Det har länge förvånat och förundrat mig hur lite många lag- och bollidrottare tränar. Fotboll. Kräver uthållighet, snabbhet, styrka, explosivitet, rörlighet, teknik, bollkänsla, spelkänsla, taktik med mera. Och som idrottare behöver man uppvärmning, nedvarvning och rehab. Här tränar @ifelfsborg sådär 90 min då och då. Där gissningsvis delar av tiden också går åt till att dela ut gula västar och koner och häckar och kolla Instagrampose i motljus. Det blir inte jättemycket tid över till att träna. Att träna på riktigt. Det förundrar mig att man som arbetsgivare till spelare som många gånger tjänar över 100k i månaden, kräver SÅ LITE! Att man så anpassar sig till minsta motståndets lag, till minsta gemensamma nämnare. Att man är så ointresserade av att ställa krav, höja trösklar och flytta gränser. Att man är så omedvetna om hur en hel värld av individuella idrottsmän tränar. Tre, fyra, fem, sex timmar per dag. På julafton. På fredagskvällar. På lördagsmorgnar. I de flesta fall helt utan lön eller stora ekonomiska ersättningar. Men med passion. Och en stolthet. Och en vilja att utveckla och maximera potential. Och när individuella idrottsmän åker på träningsläger så är det betydligt mer träning än semester.