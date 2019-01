Östersund förhandlar med Chelsea om att ta talangen Charlie Colkett. Nu kan FotbollDirekt avslöja att parterna är muntligt överens och att affären slutförs under helgen. Däremot är inte ett lån aktuellt, ÖFK vill köpa loss 22-åringen.



Nu är det nära. Östersund ser ut att till sist lyckas få hem talangen Colkett från Chelsea.

Om inget går fel i en elfte timme så är nu den unge engelsmannen beredd att resa till Östersund och parterna ska alltså ha nått en muntlig överenskommelse. Detta enligt flera källor för FotbollDirekt.se.

Med det är playmakern nära ett flerårskontrakt med jämtarna och ser, enligt FD:s uppgifter ut att kosta omkring 3 500 000.

Med det ser följdaktligen inte en låneaffär ut att vara aktuell, tvärt emot vad som rapporterats kring Colkett.

Det har ju hävdats att en omedelbar affär inte varit aktuell, utan i förlängningen en köpoption.

Men enligt FD:s uppgifter stämmer inte detta.

Östersunds ledning vill köpa loss spelaren direkt och i framtiden har möjligheten att sälja vidare för stora pengar för en spelare man tror så mycket på som man nu gör. Och nu ser man alltså också ut att ha nått ett samförstånd med en av Europa största klubbar i även den frågan.

Bilden av Charlie Colkett är ju berättad sedan tidigare; en central mittfältare som varit i klubbar som Chelsea, Bristol Rovers, Swindon Town, Shrewsbury och Vitesse i Holland.

Colketts namn har uppmärksammats flitigt i engelsk press. Så här rapporterade Birmingham Live nyligen, om intresse från Aston Villa:

”His ability is excellent’ The inside track on Aston Villa ‘target’ Charlie Colkett”.

FotbollDirekt har försökt nå representanter för Östersund men utan att lyckas.