Daniel Larsson kan byta Turkiet mot Grekland. Den grekiska klubben Aris ska nämligen vara sugna på att plocka in den tidigare MFF-stjärnan.

– Ja, jag ska ju verkligen inte sluta i alla fall. Vi får se först vad som händer här i januari, sa han till FotbollDirekt för en vecka sedan.

Daniel Larsson har inte det lätt just nu i sin turkiska klubb Akhisar. Tittar vi bara på den här säsongen har det inte blivit mer än sex framträdanden för svensken.

Så här svarade anfallaren för en vecka sedan i en intervju med FotbollDirekt om sin framtid:

– Ja, jag ska ju verkligen inte sluta i alla fall. Vi får se först vad som händer här i januari. Nej, jag har inga kontakter med Malmö just nu, säger han och kommer in på sin form…

– Ja, lite svårbedömd just nu eftersom jag inte spelat så mycket men jag har ingen anledning att tro att jag inte är så bra som jag varit som bäst. Jag är övertygad om att jag har flera bra år kvar som fotbollspelare.

Nu kan det alltså vara dags för nya äventyr redan nu för den snabbe yttern. Enligt grekiska SDNA är Larsson mycket nära en övergång till Aris som spelar i den grekiska högstaligan. Laget placerar sig just nu på en sjätteplats i tabellen.

Larsson har spelat utanför Sveriges gränser sedan år 2012, då han lämnade Malmö FF för Valladolid. Förutom Akhisar och Valladolid har Larsson spelat för bland annat Granada och Gaziantepspor.