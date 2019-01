I dag blev det klart vilka AIK ställs mot under försäsongslägret i Dubai. Det blir Anton Tinnerholms New York City som kommer stå för motståndet. Matchen kommer att spelas den 8 februari och kommer att kunna ses på Cmores plattformar.

AIK åker återigen till det kontroversiella resemålet Dubai för att träna upp sig inför den kommande säsongen. Datumen som gäller är 28 januari till 10 februari. Vilket motstånd laget ska sparras mot har varit okänt – men ikväll kom svaret.

Det blir mot MLS-klubben New York City som bekant Anton Tinnerholm spelar för men även den tidigare AIK-spelaren Ebenezer Ofori tillhör laget. Ett City som kom in i ligan så sent som 2015 och har sedan dess storsatsat. I år slutade klubben på en tredjeplats i Eastern Conference.

Det räckte för att komma med i slutspelet, men väl där fick man sätta tänderna till mot Atlanta United som sedermera gick och vann alltihopa.

Matchen mot MLS-laget blir också den sista för Gnaget innan den riktiga tävlingssäsongen drar igång