Pawel Cibicki presenterades nyligen för Elfsborg. Nu har Boråsklubben gjort klart med ytterligare anfallsförstärkning. Den MFF-fostrade Deniz Hümmet har kritat på för det gulsvarta laget.

Elfsborg hade en jobbig fjolårssäsong och slutade först på en tolfteplats – ett stort misslyckande förstås.

Tränaren Jimmy Thelin av naturliga skäl hårt ansatt efter fiaskot 2018, men nyligen lånades Pawel Cibicki in från Leeds. Det var just Thelin som fick fart på Cibickis karriär under anfallarens tid som utlånad från Malmö FF till Jönköpings Södra 2016.

Nu har Elfsborg gjort klart med nästa anfallsförstärkning. Den MFF-fostrade Deniz Hümmet, som även har meriter från det turkiska U21-landslaget, har kritat på ett fyraårskontrakt med Boråsklubben.

– Det känns jättebra, jag vill bara ansluta så fort som möjligt, lära känna alla grabbar och komma själv igång med träningen. IF Elfsborg är en klubb som står för fin fotboll och har för mig alltid varit en utmanare till det allsvenska guldet. En fin och proffsig förening som jag mött många gånger, framför allt i ungdomslagen, säger Hümmet till Elfsborgs hemsida.

22-åringen kommer närmast från Trelleborg och har även spelat i Gefle samt gjort en sejour i franska Troyes.