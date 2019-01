Jesper Nyholm vill bara skrika rakt ut i dag. Den svårt skadade AIK-spelaren har träffat sin läkare igen och är nu nära att friskförklaras. Nyholms berättar här upprymt för FotbollDirekt om hur ett stort ok nu är borta:

– Det är roligaste dagen sedan jag skadade mig. Jag tror jag kan rädda karriären…ja, jag tror ta mig fan det, säger han kort efter sitt läkarbesök.

Det var en vedervärdig händelse – det dubbla benbrottet som drabbade Jesper Nyholm. Det kan knappast ha funnits några värre bilder förra året från svensk elitfotboll än de från den där cupmatchen mot Örebro.

AIK-försvararens karriär har sett förlorad ut – något han berättat om några gånger förra hösten. Om det allvarliga underbensbrottet, liksom om 9-10 operationer och en svår infektion sedan han inledningsvis felbehandlats – och tvingats byta sjukhus.

Konstant sängliggande under lång, lång tid följde och AIK-favoriten har tidigare berättat för FotbollDirekt om hur han tvingades ta hjälp av psykolog.

Ja, ni hör vilket helvete.

Men alldeles oavsett så svåra saker 25-åringen nu än varit med om så händer nu saker som inblandade läkare och AIK-folk har svårt att ta in. Jesper Nyholms vanmaktssituation kan nu alltså vara på väg att på mirakelvis sluta lyckligt.

I dag avslöjar han plötsligt för FotbollDirekt att han är på väg att bli frisk. Efter ett besök hos sin läkare i dag så ger han sig bara hän känslomässigt.

– I dag kan ingenting klå mig. Helt sjukt bra. Det här är overkligt men all röntgen ser bra ut och efter en mindre operation under vecka 6 så ska jag sedan kunna börja löpträna igen, berättar han för FotbollDirekt.se kort efter läkarnas så lovande besked på torsdagen.

– Vad jag känner? Men fantastiskt, sjukt, lite overkligt, stört! Jag körde intervaller på cykel efteråt och är helt slut, skrattar han och fortsätter:

– Jag pratade med Rikard (Norling) direkt och berättade. Det var viktigt för mig att få berätta för honom. Vet inte vad han kände men han kände nog bara, shit!, bubblar Nyholm och skrattar.

Din karriär har ju sett förlorad ut och så har du väl rimligen känt själv? Tror du och dina läkare nu på allvar att du ska kunna spela igen?

– Det är roligaste dagen sedan jag skadade mig. Jag tror jag kan rädda karriären…ja, jag tror ta mig fan det. Jag gjorde en skiktröntgen för några dagar sedan och i går en vanlig röntgen och allt ser bra ut. Minst 85 procent av benet har nu läkt, vilket är helt otroligt, enligt läkarna.

Nu väntar om ganska precis en månad en ny operation men ett ingrepp av ren rutinkaraktär.

Nyholm hade däremot förväntat sig någonting helt annat.

– Jag räknade ju med en större operation, även om beskedet skulle vara positivt. Nu anser man att det inte behövs. Det räcker med en mindre operation som handlar om en förlängning av en fotsena som ska räta ut en av mina tår, säger han och skakar på huvudet:

– Alltså jag har bilder av mitt ben när det var som värst i min mobil här och så har jag nya bilder. Vilken skillnad. Enormt! Ah, nu kan det gå fort. När den här operationen är gjord så kommer det troligtvis inte ta lång tid innan jag kommer att kunna börja springa igen. Nu kan det gå fort, även om jag känner att jag ska ge mig all tid i världen.

– Vilka jag berättat för…men för Rikard som sagt och några av spelarna i laget. Men det är så skönt att få känna som jag känner just nu. När man vet var man varit och inte kunnat förstå vad som händer till det här i dag.