Efter uppgifter om både Astrit Ajdarevic och Alexander Kacaniklic den senaste veckan så kan nu ännu ett större hemvändarnamn bli aktuellt. Daniel Larssons kontrakt i Turkiet går ut om bara några månader.

– Nej, inget kring allsvenskan just nu. Inget jag har diskuterat men allsvenskan kan absolut bli aktuellt, säger Daniel Larsson som just nu sitter i en svår situation i Turkiet.

SM-guld med Malmö FF för nio år sedan och senare en sensationell plats i La Liga och över 40-talet matcher för Valladolid.

Dit gick han efter att ha börjat i Granada där det tog slut efter bara ett halvår.

Under åren sedan han försvann från Sverige så har han emellertid gjorts allsvenskt aktuell vid flera tillfällen – för bland annat IFK Göteborg.

Numera är han yttermittfältare i turkiska Akhisar Beledyiespor som är en klubb som finns på den turkiska sydkusten. I december för tre år sedan hamnade han där och så sent som i slutet av förra året så gick han och blev målskytt i en match i den turkiska cupen.

Förra säsongen kom han dessutom upp i närmare 30 matcher. Lägg där till hur han innan han kom till sin nuvarande klubb tillhörde Gaziantepspor (kom dit 2015) och bland annat avgjorde en match mot storklubben Galatasaray.

Däremot ser hans tid i Turkiet ut att vara på väg mot sitt slut.

Bara fyra matcher från start denna säsong och ett kontrakt som går ut i sommar.

Och i Astrit Ajdarevic och Alexander Kacaniklic och Magnus Erikssons spår kan vi nu också placera in den forne MFF-stjärnan i årets Silly season.

– Jo, jag har läst det. Allsvenskan har verkligen utvecklats under åren man varit borta. Det där är bra namn och det finns sedan tidigare många bra spelare hemma, säger Daniel Larsson, 31, till FotbollDirekt.se.

– Vad som varit fel för mig den här säsongen? Nej, men han gillar väl mig inte helt enkelt (tränaren Cihat Arslan). På det stora hela har det varit bra i Turkiet men inte just nu. Det här är ingen höjdare men jag gråter inte. Det är vad det är, konstaterar Larsson och betonar:

– Nej, jag är inte skadad, säger han och skrattar till.

I det kan han nu alltså gå och bli allsvenskt aktuell.

Ännu ett större meriterat namn kan nu alltså segla upp under en fullproppad Silly Season av rykten.

– Nej, det finns inget från allsvenskan just nu. Det är inget jag och mina agenter än så länge har diskuterat men jag säger inte nej. Det kan absolut bli aktuellt. Ja, men jag har koll och den fotboll jag följer är allsvenskan. Vilka matcher…ja, men det är mest MFF och Häcken där jag har spelat. Men jag har ju också tittat på Stockholmsderbyna som vuxit otroligt som matcher.

Ditt kontrakt går ut i sommar. Hur ser du på framtiden?

– Ja, jag ska ju verkligen inte sluta i alla fall. Vi får se först vad som händer här i januari. Nej, jag har inga kontakter med Malmö just nu, säger han och kommer in på sin form…

– Ja, lite svårbedömd just nu eftersom jag inte spelat så mycket men jag har ingen anledning att tro att jag inte är så bra som jag varit som bäst. Jag är övertygad om att jag har flera bra år kvar som fotbollspelare.

Hur är det socialt där du bor? Trivs du?

– Jo, men jag känner nog att det är här man typ ska bo i Turkiet. Jag menar Istanbul som exempel är ju en häftig stad men det är ju en hopplös trafiksituation. Det här är turkiska kusten och väldigt fint för familjen.