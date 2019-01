Foto: Bildbyrån

Vi kunde i går rapportera om att Alexander Kacaniklic befunnit sig på Hammarbys träningsanläggning, Årsta. Ett potentiellt nyförvärv inför nästa säsong, nu har Stefan Billborn gjort en helhetsanalys av läget.

– Vi ska vara lite kalla och vänta. Men jag vet om att Hammarby har muskler att plocka in, det finns ingen anledning att stressa, säger Bajen-tränaren till Expressen.

Hammarby har hittills varit väldigt aktiva på transfermarknaden och gjort flera spännande drag. Men det finns trots det mycket kvar att göra, för ett Bajen som kommer med stora förväntningar på sig efter en bra säsong 2018.

Hammarbys tränare Stefan Billborn kommenterade i dag eventuella nyförvärv till truppen.

– Vi behöver inte ha bråttom, vi kan sitta lugnt i båten och vi har många spelare som kan täcka flera positioner. Vi kan också spela träningsmatcher nu och se vad vi behöver, vilka spelare som tar kliv och vi kanske har positioner där vi skulle fylla ut i dag men som det senare visar sig att vi har täckning på. Vi ska vara lite kalla och vänta. Men jag vet om att Hammarby har muskler att plocka in, det finns ingen anledning att stressa. Om vi är kalla så kan vi göra en bättre rekrytering, säger han till Expressen.

En position som dock är i akut behov av en förstärkning är målvaktsposten:

– En målvakt måste vi ta in, för nu har vi bara Davor Blazevic och två jätteunga målvakter. Vi måste ha in en målvakt, sedan om vi tar in en på lån, det får vi se. Även om Davor är bäst i världen måste vi ha in en ny målvakt, tills Johan Wiland är tillbaka. Sedan är det ganska öppet, men vi behöver ha in minst tre spelare. Vi har många spelare i Hammarby som jag tror kan spela på olika positioner, säger han till tidningen.

En spelare som det fortsatt är osäkert kring är Jiloan Hamad, som alltjämt inte gett något tydligt besked om framtiden, mer än att det finns några andra alternativ utöver att stanna kvar i Hammarby.

– Det är också en sådan position där vi får se lite hur det blir. Leo Bengtsson har, till exempel, en enorm X-faktor och kan spela där. Tim Söderström kan spela både som balansspelare och på en kant. Vi har Vladimir Rodic och Imad Khalili som kan spela på kanten. Jag tror också att, i rätt utformad, så kan Darijan Bojanic spela på kanten, framför allt i fickan framför motståndarens backlinje så att man får nytta av hans fot, säger Billborn till tidningen.