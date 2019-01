Foto: Bildbyrån

Brage hoppas kunna knyta till sig Djurgårdsspelaren Joseph Ceesay. Som förra året var utlånad till klubben under höstsäsongen.

– Inget att hymla med att vi tittar på den möjligheten, säger Ola Lundin, sportsligt ansvarig i Brage, till DT.

Joseph Ceesay var i fjol utlånad i två omgångar från Djurgården. Där han under säsongen tillhörde de båda superettan-klubbarna Frej och Brage. Frej under vårsäsongen och Brage under höstsäsongen.

Den sistnämnda klubben Brage blev så pass imponerade över yttern att de nu är sugna på att få över spelaren igen.

– Det är ingen hemlighet att vi var jättenöjda med honom under höstsäsongen här, så det är inget att hymla med att vi tittar på den möjligheten, säger Ola Lundin, sportsligt ansvarig i Brage, till DT.

Hur stor möjligheten egentligen är att få tillbaka Dif-mittfältaren är oklart:

– Det vet vi inte riktigt än. De har precis startat upp träningarna med Djurgården, och har nya tränare där. Och han kom hem från sin semester i mitten av förra veckan. Så det är inte längre gånget än så. Han är i Djurgården just nu, säger Lundin till DT.