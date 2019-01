Foto: Bildbyrån

Simon Thern vill se IFK Norrköping värva i vinterfönstret – Pekings manager Jens Gustafsson håller inte med:

– Så som Simon och andra lägger upp det, att vi ska ha in fem-sex spelare, det tror jag inte IFK blir bättre av, säger Gustafsson till Sportbladet.

Simon Thern vill se IFK Norrköping värva flera spelare. I sommar väntar Europaspel och för att Peking ska kunna slåss på två fronter så behövs en bredare trupp anser Thern.

Den som håller i trådarna vad gäller nyförvärv är förstås Jens Gustafsson – och Pekings manager håller inte med Thern.

– Alltså, så här är det: Alla vill att det ska gå lite snabbare än vad det i själva verket gör. Men när vi ska börja spela matcher så kommer vi ha en slagkraftig trupp, definitivt, säger Gustafsson till Sportbladet.

– Så som Simon och andra lägger upp det, att vi ska ha in fem-sex spelare, det tror jag inte IFK blir bättre av. Däremot ska vi få in bra spelare, som är som att vi får in fem-sex spelare, fortsätter han.

Det kan alltså bli nyförvärv men inte fullt så många. Gustafsson funderar också på att ställa upp med en ny formation. Han kan överge 3-4-3 för 3-5-2 och spela md två renodlade forwards. Detta då David Moberg Karlsson lämnat och Christoffer Nyman återvänt.

– Vi har tankar på att spela med två forwards i stället. Med Moberg Karlsson såld upplever vi alla att vi har forwards som mår bättre av att spela tillsammans med någon väldigt tajt, säger Gustafsson.