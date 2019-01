Foto: Bildbyrån

Pa Dibba lämnade Hammarby för kinesiska Shenzhen, men bara speltid i en match under hösten – och förhoppningar hos Bajensupportrar om en snar återkomst.

– Jag kan säga så mycket som att om han ska till Sverige så ska han till Hammarby. Det finns inga andra alternativ, säger Dibbas agent Dalil Benyahia till FotbollDirekt.se.

Pa Dibba gjorde sju mål på våren i fjol och bidrog starkt till Hammarbys fina vårsäsong. Under sommaren kom ett stort bud in från Shenzhen FC i den kinesiska andradivisionen och Dibba lämnade Bajen – enligt uppgifter ska de grönvita ha fått runt tolv miljoner kronor för anfallaren.

Kontraktet med Shenzhen gäller till sommaren 2021. Men första halvåret i den nya klubben gav inte mycket speltid alls. En match från start i början på säsongen, sedan inga framträdanden i ligaspel för Shenzhen.

Laget gick emellertid bra och tog sig upp i kinesiska högstadivisionen. Med utlänningsreglerna i Kina så har det varit svårt att slå sig in i anfallet där en colombian (Harold Preciado) och en kameruan (Franck Ohandza) öst in mål. Nu är emellertid Ohandzas kontrakt på utgående, och just nu bara tre utlänningar i truppen varav Dibba är en.

Men när kinesiska klubbar från andradivisionen går upp i högstaligan så brukar det satsas på större utländska namn. Hammarbys sportchef Jesper Jansson har tidigare sagt till FD att man följer situationen med Dibba. Just är man precis som i Sverige mellan säsonger i Kina, och Shenzhen har försäsong.

Dibbas agent Dalil Benyahia är fåordig om läget just nu – han understryker dock att det inte finns något annat just nu än att spelaren fortsatt ingår i den kinesiska klubbens planer.

– Jag kan inte kommentera så mycket tyvärr. Vi har inte kommit så länge ännu att vi känner någon stress över den rådande situationen. Han sitter på ett superkontrakt där och det är verkligen ingen panik från vår sida, säger Benyahia till FotbollDirekt.se.

Hur ser den kinesiska klubben på honom?

– De är rätt nöjda med vad Dibba har kunnat presterat, laget har precis tagit sig upp till högsta divisionen och en av anledningarna till det är att Dibba satt lite fart på anfallarna i laget.

– Sedan går det inte att sticka under stolen med att speltiden kunde varit högre. Jag kan säga så mycket som att om han ska till Sverige så ska han till Hammarby. Det finns inga andra alternativ.

PEDER VENSETH