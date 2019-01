Marko Johansson lånades ut från Malmö FF till Trelleborg den gångna säsongen. Nu lånas den lovande målvakten ut på nytt – den här gången till Gais:

Marko Johansson fick stå 29 matcher för Trelleborg i Allsvenskan den gångna säsongen. Nu blir det en till utlåning för den 20-åriga målvakten. Johansson är klar för Gais, ett lån för hela 2019.

Gais tränare Bosko Orovic om att få in Johansson:

– Han är har tagit många positiva steg både på och utanför planen under tiden i TFF, men han har i samråd med MFF kommit fram till att bästa för hans fortsatta utveckling är ytterligare en utlåning. Vi får in en målvakt med längd och pondus som vi hoppas ska kunna bidra till vår defensiv under den kommande säsongen.