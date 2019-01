Djurgården gör en riktigt prestigevärvning i form av anfallaren Mohamed Buya Turay som nu är klar för klubben på lån. Anfallaren kommer senaste från en sejour i belgiska Sint-Truiden.

– Dif är en klubb som jag alltid har velat spela för, säger anfallaren till egna hemsidan.

Mohamed Buya Turay är det många klubbar som varit ute efter – till sist var det bara Djurgården kvar i kampen. Buya Turay som inte fick det att stämma borta i Belgien, men som gång på gång visat att han besitter hög svensk klass.

Under sina tre säsonger i AFC Eskilstuna gjorde han hela 55 mål och under sin halva allsvenska säsong i Dalkurd FF mäktade han med 13 mål under 2018.

Nu väntar alltså nya äventyr i Djurgården:

– Jag är så glad över att få spela för Djurgården. Jag har varit i kontakt med DIF tidigare och det är en klubb som jag alltid har velat spela för. Så för mig känns det som att komma hem och det blir också som en nystart på min karriär, berättar Buya till egna hemsidan.

Anfallaren ser framemot att göra entre på Tele 2 Arena:

– Det är en fin och stor arena med en skön atmosfär under matcherna. Jag gillar när det är mycket folk och känner ingen press över det. Jag tar det lugnt, litar på mina instinkter och spelar mitt spel. Då brukar det gå bra på planen och målen kommer.

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson säger så här om tillskottet:

– Vi har haft en dialog med Saint-Trudien under en viss tid och fört diskussioner under en längre tid om att låna Buya Turay under 2019. Det är klart att Buya är en väldigt duktig fotbollsspelare. En målfarlig, löpvillig och snabb forward som har näsa för att göra mål och som gjort ett stort avtryck i AFC och i Dalkurd där han ledde skytteligan när han lämnade och gick för stora pengar till Belgien. Han gjorde mål i sin första match där nere men harvhaft lite problem med att anpassa sig. Nu längtar han hem och vill komma tillbaka till Allsvenskan och i synnerhet Djurgården, säger sportchefen till egna hemsidan.