Sverige gjorde i dag sin första match under januariturnén mot grannen Finland. En händelserik match som Sverige tyvärr förlorade med 1-0 efter mål av Sverige-bekantingen Eero Markkanen. FD:s Patrick Ekwall bevakade mötet på plats.

Oftast brukar matcherna under januariturnén bli ganska avslagna, tempofattiga och utan inramning. I dag hände det i alla fall en del på planen. Finland startade bäst och gjorde välförtjänt 1-0 efter inspel till Eero Markkanen som kunde trycka dit bollen i mål.

Sedan följde ett lite mer statiskt spel där lagen återigen kände lite på varandra och matchen vaggades in i ett lugnt tempo som höll i sig fram till halvtidsvisslan.

I andra halvlek kunde vi skönja ett helt nytt Sverige. De hade ett rappare och skarpare passningsspel som skapade oreda i Finlands straffområde. Detta ledde fram till tre goda lägen för Sverige så småningom. Det allra hetaste av dessa var det som Daleho Irandust fick. Helt fri i straffområdet och med ett mål som stod tomt – sköt han utanför. En osannolik miss som man självklart måste sätta mot ett bra Finland.

Nej, det var inte Sveriges dag i dag. Ytterligare två lägen uppstod efter två riktiga kanoner till distansskott från just Irandust och nyinbytte Viktor Gyökeres.

Matchen avslutades med att Finland fick en trippelchans som Jacob Rinne fick briljera på med tre starka räddningar i följd.

Nästa match för svensk del är redan på fredag då laget går upp mot Hamrens Island kl 17.30.

Lagens startelvor:

Sverige: Rinne – J. Andersson, Milosevic, Jansson, Augustinsson – Aiesh, Tibbling, Fransson, Irandust – Jeremejeff, Holmberg.

Finland: Joronen – Granlund, Toivio, Ojala, Pirinen – Skrabb, Sparv, Schüller, Lappalainen – Karjalainen, Markkanen.

Redan i matchens andra spelminut fick den tidigare AIK-anfallaren Eero Markkanen en vass chans i straffområdet. Markkanen mötte ett inspel från kanten, men som fick inte till avslutet.

Ännu närmre kom Rasmus Karjalainen som strax därpå avslutade från snäv vinkel. Via Robin Janssons utsträckta fot gick bollen i Jacob Rinnes första stolpe.

Finland med´nytt fint anfall. Karjalainen får stå helt fri i straffområdet och nicka – dessvärre för Finlands del gå nicken rakt på den svenska målvakten.

MÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅL Markkanen!

Finland kan raka in 1-0-målet, efter att laget kommit runt fint på kanten, bollen spelas till slut in till Markkanen som kan raka in bollen i nät.

Sverige gör ett tidigt byte i matchen. Ut med Simon Tibbling in med Simon Thern.

Sverige får inte alls igång spelet så här långt, har till och med svårt att få fast bollen på offensiv planhalva.

Farligt i Sveriges straffområde igen, Rinne får tippa bollen till en ny hörna för Finland.

Sverige spelar fint fram, Kalle Holmberg får läget men bränner tyvärr grovt.

Andra halvlek är igång i Doha.

Dubbelhörna för Sverige som skapar ett litet tryck kring Finlands straffområde.

Irandust blir liggandes efter en rejäl smäll på offensiv planhalva.

Markkanen kommer framme igen och hotar med ett skott som täcks.

Jätteläge för Jeremejeff – helt fri i straffområdet missar han bollen totalt.

Ytterligare en hörna för Sverige, som trycker på.

Bollinnehavet 71-29 till Sveriges fördel i andra.

Sverige inne i en bra period nu – tre superlägen på rad.

Däribland en otrolig miss från Irandust som missar helt öppet mål efter ett inspel från höger.

Finland sticker upp med en kontring som resulterar i en hörna.

Inbytte Gyökeres tar några steg innan han drar till med en bomb som den finske målvakten har svårt att hantera.

Nytt bra skott från distans av Sverige, Irandust denna gången. Målvakten tippar bollen precis ovanför ribban.

Matchen går in i sista tio minuterna nu.

Lite lägre tempo nu helt plötsligt. Finland kan få rulla lite boll – hämta andan.

Klockan tickar upp mot 90.

Trippla räddningar utav Rinne på finsk kontring – spektakulärt målvaktsspel.

Sverige förlorar dessvärre mot Finland, som avgår med en 1-0-seger efter mål av Sverige-bekantingen Eero Markkanen.

Sverige spelar helt klart upp sig i andra och har flera hundraprocentiga chanser, men bollen ville inte in i dag tyvärr.