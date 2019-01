Djurgården har i dag visat upp två nya namn. Nyligen bekräftade även Bosse Andersson samtal med Astrit Ajdarevic. I dag kan så FotbollDirekt avslöja att Dif kontaktat Sint-Truidense om Mohamed Buya Turay, 23.

– Det har spekulerats i fyra transferfönster i rad om Buya Turay till Djurgården. Det är knappast första gången och jag har ingenting mer att säga just nu, säger sportchefen till FotbollDirekt.se.

Djurgården går in i ett transferfönster som ser ut att kärva 4-6 nya spelaraffärer. Tätt in på jul tog Dif två norska talanger och så sent som i dag så visades två nya namn upp i Elliot Käck och Adam Bergmark Wiberg.

I slutet av förra veckan avslöjade FotbollDirekt dessutom ett möte mellan Bosse Andersson och Astrit Ajdarevic på Bromma flygplats. Jämte finns även spekulationer om Magnus Eriksson som kan vara på väg hem från USA.

Samtidigt kommer nu i dag nya uppgifter till FD som går ut på att Djurgården har kontakter med Belgien-proffset Buya Turay. Pikant då den förre Dalkurdsanfallaren nyligen placerades i AIK.

Detta efter att hans klubb officiellt gått ut med att han petats från att åka med på träningsläger i väntan på en försäljning.

Uppgifterna om AIK beskrivs nu enligt källor till FotbollDirekt som felaktiga.

Däremot har alltså Djurgården tagit kontakt med Sint-Truidense om Buya Turay och enligt FD:s uppgifter beskrivs Buya Turay själv som mycket intresserad av en övergång. Om det går att lösa. Men det finns skapliga hinder på vägen eftersom anfallaren köptes för 18 miljoner från Dalkurd så sent som i somras och har ett kontrakt fram till sommaren 2021.

En av FotbollDirekts källor uttrycker sig så här:

”Djurgården är intresserade och har tagit kontakt. Det är helt säkert. Sedan är det inte riktigt nära. Inte just nu – men Buya Turay gillar Djurgården”

Bosse Andersson konstaterar i alla fall fakta kring den förre allsvenske succéspelaren, även om han i övrigt är fåordig:

– Jag har som sagt inga kommenterar mer än att man ska ha respekt för att det här är en spelare som är såld för 16-18 miljoner för bara 4-5 månader sedan, konstaterar sportchefen och fortsätter:

Redan inför 2018 års säsong kunde FD avslöja att Djurgården och Östersund hoppade av en affär med AFC Eskilstuna om Buya Turay. Han hamnade då i Dalkurd.

LENNART SANDAHL – OLA GUSTAVSSON