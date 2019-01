Joseph Baffo fick sitt stora genombrott under U21-EM 2015, då Sverige under skrällartade formen kunde vinna hela turneringen genom att besegra Portugal på straffar i finalen. Nu har spelaren efter en jobbig skadeperiod gjort klart med en ny klubb: MSV Duisburg.

– Det kändes väldigt bra under de första dagarna, säger Baffo till egna hemsidan.

Joseph Baffo har sedan flytten från Sverige harvat runt i Tyskland. Första säsongen i Eintracht Braunschweig var bra och mittbacken figurerade kontinuerligt i startelvan, totalt blev det 27 framträdanden under debutsäsongen.

Sedan dess har det gått lite halvknackigt för spelaren, tills det i oktober 2017 tog helt slut. Baffos korsband gick dessvärre av och en lång skadefrånvaro var att vänta.

När Eintracht Braunschweig sedan dessutom droppade ner till tyska tredjedivisionen valde spelaren själv att lämna.

Mittbacken har sedan dess setts träna med Göteborg samt Norrköping även klubbarna Värnamo och Gais har fått ta hand om den forne talangen.

Spel i Sverige blir det dock inte för försvararen som skrivit på för tyska MSV Duisburg (med option på förlängning), ett lag som ligger tredje sist i den tyska andraligan och kämpar för att klara ett nytt kontrakt.

– Joseph har gett ett bra första intryck på träningarna så vi är alla överens om att han är ett mycket bra alternativ efter Basti Neumanns skada. Joseph får chansen att visa sin potential efter sin skada igen, säger huvudtränaren Torsten Lieberknecht i en kommentar till egna hemsidan.

Baffo själv säger så här:

– Det kändes väldigt bra under de första dagarna. Laget har stor potential och jag tror att MSV och jag kommer att passa väldigt bra ihop, säger han till egna hemsidan.