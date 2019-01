DOHA/STOCKHOLM. Januariturnén är officiellt i gång, och FD:s Patrick Ekwall är på plats. Här möter Ekwall förbundskapten Janne Andersson – Janne om januari-spelarnas möjligheter att slå sig in i ”riktiga” landslaget, om spelsystemet och klagomål om att ”fel” spelare är uttagna:

– Det vi titta på här är inte att ta ut de spelarna som kanske är bäst just i dag, utan vilka kan ta klivet in i det riktiga landslaget så småningom, säger Janne.