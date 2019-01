För exakt ett år sen hade Oddevold inte ens haft sin första träning inför säsongen och Robin Jansson satte klockan på 05:30 som vanligt för att hinna i tid till fabriksjobbet.

Idag har han precis gjort sin första träning som landslagsman som nybliven svensk mästare.

Det är förstås överväldigande för Robin men också viktigt och intressant i ett helt annat perspektiv som är mycket viktigare än så.

Jag älskar verkligen late bloomers, känslan är att vi alla gör det lite till mans i den eviga väntan på att vår fotbollskarriär ska ta fart.

Och i en värld där akademier värvar 9-åringar och förståsigpåare ständigt gapar högt om att DEN ENDA vägen till framgång måste vara att träna 10.000-tals timmar innan du fyllt 14 år…i den världen är det viktigt att vi får fram en saga som Robin Janssons.

För det finns inget facit.

Professorer, tränare, forskare, ungdomstränare eller de som tror att det viktigaste som finns på väg mot ett VM-guld är att vinna Gothia Cup för 11-åringar får säga vad de vill.

Det finns ingen given väg och aldrig EN som är den rätta.

För fotboll är väldigt mycket mer komplicerat än så.

En ung kille eller tjej som tränare fem timmar om dagen i tio behöver inte bli tillräckligt bra när han/hon är 23. Eller 32.

Att spela tillsammans med stans allra bästa 8-åringar och kalla det för ”akademi” är heller inget givet recept till framgång.

Jag har inga problem med att barn vill ”satsa” och spela fotboll så mycket de vill, när de vill. Det jag inte gillar är när någon visar pekfinger eller ritar diagram för att förklara att det bara finns ett sätt att nå framgång.

Det är klart att det krävs talang. Och träning, vilja, engagemang, fysisk kraft, glädje och mental styrka.

Men inte nödvändigtvis när du är tolv år.

Det finns ingenting som säger att den 12-åring som är bäst i världen kommer att vara det när han fyllt 22.

Eller om du är 15 år och spelar i A-landslaget samma år som du tecknar ett avtal med Real Madrid; Martin Ödegaard har precis avslutat sitt låneavtal med Vitesse Arnhem som gav honom 17 matcher och tre ligamål (mot De Graafschap, Venlo och Utrecht).

Idag är Martin 20 år och har inte spelat för A-landslaget på drygt tre år.

Han är förstås fortfarande en väldigt bra 20-årig fotbollsspelare, men inte mycket säger just nu annat än att det blir ungefär Vitesse Arnhem i fortsättningen.

Och med risk för att bli en tjatig papegoja brukar jag alltid ta Zlatan Ibrahimovic och Henrik Larsson som exempel. Två av Sveriges i särklass bästa spelare genom tiderna och ingen var någonsin aktuell för några ungdomslandslag, knappt ens distriktslag.

Robin Jansson är förstås vare sig Henke eller Zlatan.

Men han spelade i Bengtsfors division 5-lag för några få år sen efter ett misslyckat försök till elitkarriär i Häcken.

Och nu när han på landslagsnivå.

Som han själv sa till mig idag: ”Det är ett bevis på att det aldrig behöver vara kört och att många spelar där ute aldrig ska ge upp”.

Det är det jag känner så starkt för.

Att det inte finns ett facit. Att du aldrig måste behöva ge upp för att du inte platsade som barn i den där akademin. Att du fortfarande kan nå dina drömmar även om du inte nått ett fett A-lagskontrakt när du är 19 år.

Robin Jansson var en sensation i allsvenskan, jag tyckte att han var så pass bra att han var given i Janne Anderssons januaritrupp.

Det som för övrigt ska var en trupp med framtidens landslagsspelare.

Och det har ju faktiskt inte ett dugg att gör med hur gammal du är.

Utan hur bra du kan faktiskt kan bli om några år.

***

Qatar bjöd på en förrädiskt solig kuliss och när Sverige drog igång sitt första träningspass på det galet stora arenaområdet Aspire så kom det en isande malmöitisk vind från öknen som snabbt kylde på och krävde kavaj eller jacka.

På slutet även en rockajävel.

***

Det var kul att träffa före detta landslagsläkaren, Dr Jan Ekstrand, som idag chefar över Qatars ledande ”idrottssjukhus”.

***

På något vis kändes det inte som en jätteskräll att Alexander Isak aldrig dök upp här i Doha.

Den officiella versionen är att Dortmund fått lite skador och att tränaren vill ha med Isak på ett träningsläger.

Det kan ju, i sådana fall, vara för att fylla ut en träningstrupp, vilket knappast är otänkbart med tanke på Alexanders status i klubben så här långt.

Och i ett sådant fall skiter tränaren i att sportchefen lovat en januariturné. Klubben pröjsar Isaks lön och ska han vara forward nr 7 på ett träningsläger så är det shit the same.

Eller så har Alexander Isak någon annan klubb på gång? Då kan det här vara en vettig förklaring istället för att vecka björnar som sover.

Lite synd ändå.

Inte minst för Isaks del, jag tror att han hade ”mått bra” av att få känna lite glädje igen, lite speltid och en känsla av att det finns de som fortfarande tror på honom.

***

Jesper Jansson visar tydligt att han leder Hammarby i rätt riktning.

Klubben behövde börja tjäna pengar. Och de kunde inte fortsätta slippa iväg spelare utan att casha in.

Nu har Jansson fått iväg Joseph Aidoo, Pa Dibba och Neto Borges för stålar som är helt OK, dessutom nödvändiga om du idag ska leda en klubb på Hammarbys tänka nivå.

Mycket tyder väl på att även Björn Paulsen försvinner iväg.

Sen får Jansson fynda vidare på marknaden och hoppas att det ger kortsiktig utdelning på planen och långsiktig utdelning i plånboken.

Thats the way it works och där var Bajen amatörer innan Jansson kom in I bilden.

På tal om Robin Jansson och på tal om lyckad scouting; Neto Borges.

Hammarby hittade killen i brasilianska division 4, han blev en stark allsvensk värvning för en mille och såldes alltså för cirka 20.

***

Tänk att Lasse Richt, den förre landslagschefen under 25 år, hängt med som ”turist” och bor med landslaget på lyxiga Sheraton i Doha.

Efter alla dessa år. Efter alla dessa resor. Alla dessa hotell i träningsoverallsmiljö.

Då valde alltså Richt att dra med landslaget på en semestertripp.

Då har man fan abstinens,.

***

Sverige möter Finland den 8 januari och Erik Hamréns Island den 11 januari.

Matcherna går på TV12 med svensk avsparkstid kl 17:45.

***

Full fart framåt!