Denni Avdic står just nu utan kontrakt - nästa anhalt för spelaren kan vara Örebro. – Vi har tittat på Denni Avdic och har haft samtal med honom eftersom han var här i somras, säger ÖSK:s sportchef Magnus Sköldmark till NA. Denni Avdi

Idag 21:37

The news is out och jag inte säga annat än att det kommer att bli väldigt spännande, roligt och inspirerande att jobba vidare med ESMG/Fotbolldirekt Här finns redan en väldigt stark och väl inarbetad grund, en liten men väldigt hårt ar