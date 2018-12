Lloyd Saxton förblir GIF Sundsvall trogen. Målvakten har förlängt sitt avtal med två nya år.

Lloyd Saxton anlände till GIF Sundsvall från Ånge IF år 2015. Den engelskfödde keepern har sedan dess mestadels fått agera backupp och har endast gjort två framträdande i allsvenskan.

Sportchefen Urban Hagblom säger så här om nyheten:

– Lloyd är en målvakt som vi ser mycket potential i och han gör alltid jobbet även om han senaste åren har fått suttit mycket på sidan. Vi är väldigt glada att han vill fortsätta utvecklas i vår miljö och att vi får ha honom kvar i klubben, säger Hagblom till egna hemsidan.

Today I signed a new 2 year contract extension with @GIFSundsvall ⚽️ I can’t wait to get started back in January. pic.twitter.com/bmbyt27pnf

— Lloyd Saxton (@lloydysaxton) 30 december 2018