Ola Toivonen fortsätter att ösa på borta i Australien. I mötet mot Wellington målade han för fjärde matchen i rad, vilket innebar en räddad poäng.

Ola Toivonen fortsätter att gå starkt i Australien. I mötet mot Wellington på bortaplan lyckades han med bedriften att göra mål för fjärde matchen i rad. Återstår att se hur länge den fina sviten håller i sig för den svenske anfallaren, som nu har gjort fem mål totalt i ligan sen han kom från Toulouse i somras.

Hans lag Melbourne Victory ligger just nu i delad serieledning med Perth Glory. De båda lagen har skrapat ihop 20 poäng vardera på tio spelade matcher, Perth Glory har dock en match i handen på svenskens lag, med 17 omgångar kvar.

Här nedan kan du se anfallarens mål:

The equaliser from @OlaToivonen20!

The Swedish striker netting his fifth goal of the @ALeague season.

🎥 @FOXFOOTBALL #ALeague #MVCvWEL #WhereHeroesAreMade pic.twitter.com/ZLYGCHapN7

— Hyundai A-League (@ALeague) 28 december 2018