Det är en tuff tränarmarknad. I nuläget finns en stor mängd tungt allsvenska meriterade namn som går utan jobb. Namn som borde vara eftertraktade men i dagsläget går utan uppdrag. Här rankar FD de allra hetaste spåren – allt från SM-guldmeriter, cupguld, till gamla storspelare och tv-experter.

Det finns ett antal heta tränarnamn därute som säkert flera klubbar skulle vilja göra anspråk på.

Här nedan följer en lista över ett tiotal utav dessa namn.

Titta på vilka det handlar om.

Hög kvalité.

Mikael Stahre som i längden inte överlevde sitt jobb i MLS i USA. Lägg där till Özcan Melkemichel som ju är regerande cupmästartränare.

Men inte nog med det – vad sägs inte om Olof Mellberg, Nanne Bergstrand eller Magnus Haglund?

Tunga namn allihopa här och med så otroligt mycket erfarenhet. Vi kan bara hoppas på att dessas värde får allsvenska klubbar att vakna, alternativt någon lyckas gå utomlands, något som emellertid är allt annat än lätt att lyckas med.

Här är namnen att ta till vara på. Ja, ni förstår vilken tuff arbetsmarknad det är för allsvenska fotbollen när ni ser dessa.

Mikael Stahre

Kommentar:

– Efter en misslyckad sejour i USA är nog den troligaste destinationen för den förre guldtränaren Sverige igen, där han har visat sina egenskaper tidigare. Det snackades om Sirius innan Henrik Rydström blev tilldelad det jobbet – men tränaren tittar nog på ett jobb i den övre delen av tabellen. Borde vara aktuell för toppklubbar. Problemet är att det är svårt med lediga jobb.

Özcan Melkelmichel

Kommentar:

– Han valde att lämna Djurgården efter två fina år i klubben med bland annat en Cup-vinst i bagaget. Är nog ett hett namn för allsvenskan men kanske framförallt utlandet som det mest har snackats om. Kanske något för Elfsborg att titta på om det fortsätter att gå dåligt med Jimmy Thelin. Özcan borde i våra ögon vara mycket gångbar. Minst som Stahre. Det här är ändå ett namn som mycket stabilt klarat av Djurgården under ett par år,

Olof Mellberg

Kommentar:

– Hetast. The next one i svenska tränarkåren. Så känns det. Men har efter succén i Brommapojkarna, tagit ett steg tillbaka – varför, vet nog ingen. Många är nog väldigt sugna på den gamle mittbacken – det har bland annat ryktas om AIK, så här snackar vi absolut den översta hyllan när det gäller eventuella erbjudanden.

Magnus Haglund

Kommentar:

– Solklart namn. Mycket, mycket erfaren men Magnus Haglund har inte hittat en ny klubb sedan han lämnade Elfsborg för andra gången. Han är en tränare som predikar en offensiv, balanserad fotboll med mycket bollinnehav. Efter en andra misslyckad tid i Boråsklubben har det varit ganska tyst kring Haglund men tränaren lär utan vidare kunna få ett ”mittenjobb” i allsvenskan

Nanne Bergstrand

Kommentar:

– Blev tvungen att ta ett steg tillbaka på grund av sjukdom men jag tror inte den envise tränaren är klar på långa vägar med sin tränargärning – tvärtom. Har visat under alla dessa år att han är en duktig tränare när det gäller att sätta enkla ramar. När han försökte sig på något annat i Hammarby såg man direkt tränarens brister tyvärr – ska hålla sig till det enkla pragmatiska. Man ska inte glömma att Nanne i så väl Bajen som KFF gjort utmärkt jobb. Nej, vi vill inte att detta är slutet för honom.

Henrik Larsson

Kommentar:

– Har inte imponerat som tränare, inte resultatmässigt i alla fall. Men förstås ett enormt namn, Och kunskaper som få. Har efter det omtalade uttåget ur allsvenskan valt att ta en paus i sin satsning att bli en riktig topp-tränare, varvar sin tid med att träna i division 2. Vill nog hoppa på något inom kort för att inte bli bortglömd. Har större ambitioner än att träna ett lag i de lägre divisionerna i Sverige. Vem vågar ta Henke, eller har han förbrukat sig som tränare på högsta nivå?

Roland Nilsson Kommentar:

– En bubblare likt sista namnet på listan – men visst skulle Roland Nilsson kunna göra ett bra jobb i allsvenskan också. Självklart. Gjorde resultat i MFF. Borde vara intressant. Så småningom vill nog Andersson tillbaka till klubblagsfotbollen.

Håkan Ericsson

Kommentar:

– För dåligt att han inte har ett jobb. Har blivit helt utskuffad i kylan och jobbar idag inte ens med fotboll. Högst beklämmande. Efter ett otroligt guld med landslaget – så är han i dag utan jobb?? Svårt att förstå. Vi vill se vad Håkan Ericsson kan göra i allsvenskan. Respekten för äldre namn i Sverige, där i bland inom fotbollen är högst tveksam. Erfarenhet är ta oss tusan vad livet handlar om. Titta på Håkan, titta på Nanne och titta på Sir Alex och på Bobby Robson en gång i tiden. Eller en Benny Lennartsson. Härliga namn.

Alexander Axen

Kommentar:

– Den numera hyllade tv-experten är nog intressant för vissa allsvenska klubbar där ute. Tränaren har definitivt stärkt sina aktier efter sin hyllade sejour i tv-rutan. Det hade ryktas om att han skulle till Sirius eller Kalmar, innan både lagen fick nya tränare. Öppnade nyligen upp i Lundhs podcast om att ett jobb i Norge lockar.

PEDER VENSETH