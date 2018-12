Foto: Bildbyrån

Allsvenska spelordningen är fastställd sedan tidigare – nu finns också spelschemat för omgång 1-10 ute.

Spelordningsmöte hölls i veckan och där fastställdes datum och tider för de tio första omgångarna – själva spelordningen, vilka som möter vilka, finns redan ute (den hittar du HÄR). Omgång 12-22 kommer att fastställas i slutet av mars och omgång 23-28 kommer att fastställas i början av juni.

En match från omgång 18 kommer att spelas redan i juni, det är AIK-IFK Norrköping (25 juni).

De tio första omgångarna av Allsvenskan spelas som följer:

Omgång 1:

Söndag 31 mars:

15:00 Falkenbergs FF – Örebro SK

15:00 Kalmar FF – IK Sirius

15:00 AIK – Östersunds FK

17:30 Helsingborgs IF – IFK Norrköping

17:30 AFC Eskilstuna – IFK Göteborg

Måndag 1 april:

19:00 IF Elfsborg – Hammarby IF

19:00 Malmö FF – BK Häcken

19:00 Djurgårdens IF – GIF Sundsvall

Omgång 2:

Lördag 6 april:

16:00 GIF Sundsvall – Malmö FF

16:00 BK Häcken – Helsingborgs IF

Söndag 7 april:

15:00 Östersunds FK – Falkenbergs FF

15:00 IFK Göteborg – IF Elfsborg

17:30 Hammarby IF – Kalmar FF

Måndag 8 april:

19:00 Örebro SK – Djurgårdens IF

19:00 IFK Norrköping – AIK

19:00 IK Sirius – AFC Eskilstuna

Omgång 3:

Fredag 12 april:

19:00 AFC Eskilstuna – Örebro SK

Lördag 13 april:

13:30 Falkenbergs FF – BK Häcken

16:00 Kalmar FF – IFK Norrköping

Söndag 14 april:

15:00 AIK – IK Sirius

15:00 IF Elfsborg – GIF Sundsvall

17:30 Malmö FF – Östersunds FK

Måndag 15 april:

19:00 Djurgårdens IF – IFK Göteborg

19:00 Helsingborgs IF – Hammarby IF

Omgång 4:

Fredag 19 april:

13:30 Östersunds FK – IF Elfsborg

16:00 Örebro SK – AIK

16:00 IFK Norrköping – Falkenbergs FF

Lördag 20 april

16:00 IK Sirius -Malmö FF

Söndag 21 april

15:00 BK Häcken – Djurgårdens IF

17:30 Hammarby IF – AFC Eskilstuna

Måndag 22 april

15:00 IFK Göteborg – Helsingborgs IF

17:30 GIF Sundsvall – Kalmar FF

Omgång 5:

Onsdag 24 april

19:00 Malmö FF – Hammarby IF

19:00 AIK – BK Häcken

19:00 IF Elfsborg – Örebro SK

19:00 Falkenbergs FF – IK Sirius

19:00 AFC Eskilstuna – Östersunds FK

Torsdag 25 april

19:00 Djurgårdens IFK – IFK Norrköping

19:00 Kalmar FF – IFK Göteborg

19:00 Helsingborgs IF – GIF Sundsvall

Omgång 6:

Lördag 27 april

16:00 IK Sirius – IF Elfsborg

Söndag 28 april

15:00 Hammarby IF – Djurgårdens IF

15:00 BK Häcken – AFC Eskilstuna

17:30 IFK Norrköping – Malmö FF

Måndag 29 april

19:00 Östersunds FK – Helsingborgs IF

19:00 Örebro SK – Kalmar FF

19:00 GIF Sundsvall – Falkenbergs FF

19:00 IFK Göteborg – AIK

Omgång 7:

Lördag 4 maj

13:30 AIK – AFC Eskilstuna

16:00 IK Sirius – IFK Göteborg

Söndag 5 maj

15:00 Falkenbergs FF – Malmö FF

15:00 BK Häcken – GIF Sundsvall

15:00 Kalmar FF – Östersunds FK

17:30 Örebro SK – Hammarby IF

Måndag 6 maj

19:00 Helsingborgs IF – Djurgårdens IF

19:00 IF Elfsborg – IFK Norrköping

Omgång 8:

Fredag 10 maj

19:00 Hammarby IF – IK Sirius

Lördag 11 maj

13:30 Östersunds FK – BK Häcken

16:00 Kalmar FF – Helsingborgs IF

16:00 AFC Eskilstuna – Falkenbergs FF

18:05 GIF Sundsvall – Örebro SK

Söndag 12 maj

15:00 Djurgårdens IF – AIK

17:30 Malmö FF – IF Elfsborg

19:00 IFK Norrköping – IFK Göteborg

Omgång 9:

Tisdag 14 maj

19:00 Hammarby IF – Östersunds FK

Onsdag 15 maj

19:00 Helsingborgs IF – AIK

19:00 Falkenbergs FF – Djurgårdens IF

19:00 BK Häcken – Kalmar FF

19:00 IK Sirius – GIF Sundsvall

19:00 IF Elfsborg – AFC Eskilstuna

Torsdag 16 maj

19:00 Örebro SK IFK Norrköping

19:00 IFK Göteborg – Malmö FF

Omgång 10:

Lördag 18 maj

16:00 AFC Eskilstuna- Helsingborgs IF

Söndag 19 maj

15:00 Malmö FF-Kalmar FF

15:00 IK Sirius- BK Häcken

17:30 Djurgårdens IF – IF Elfsborg

Måndag 20 maj

19:00 AIK – Falkenbergs FF

19:00 IFK Norrköping – GIF Sundsvall

19:00 Östersunds FK – Örebro SK

19:00 IFK Göteborg – Hammarby IF

Omgång 18:

Tisdag 25 juni

19:00 AIK – IFK Norrköping