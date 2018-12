Djurgården ser nu ut att ta norske Per Kristian Bråtveit. Norrmannen uppges komma till Stockholm i morgon för en läkarundersökning. I detta kan FD avslöja att Djurgården aldrig lade något bud på svenske talangen William Eskelinen.

I livet i Djurgården efter Andreas Isaksson ser det nu alltså ut att bli en norsk toppmålvakt som blir kronprins till en av Sveriges bästa målvakter genom tiderna.

Efter Isaksson så blir det nu av allt att döma norske U21-landslagsmålvakten Per Kristian Bråtveit som kliver in. Den tatuerade Haugesund-målvakten hävdas nu av Expressen komma till Stockholm under onsdagen och det nya kontraktet ska skrivas under.

Samtidigt står det klart att Gif Sundsvalls William Eskelinen aldrig på allvar var riktigt nära Djurgården. Något bud kom aldrig från Dif, enligt nya uppgifter till FotbollDirekt.se.

Gif Sundsvalls pris har FD berättat om tidigare som var satt till 5-6 miljoner.

Sannolikt har det skrämt bort Djurgården.

Men samtidigt erfar FD att Giffarna varit beredda att gå ner i pris och sälja för 3,5 – 4 miljoner – dock utan resultat åt Dif:s håll som efter det inledande priset bestämde sig för att gå vidare med andra spår som nu då alltså ser ut att sluta med Bråtveit.

FotbollDirekt har tidigare berättat om hur Eskelinen själv haft Djurgården som sitt favoritalternativ och kommenterade Dif så här när uppgifterna första gången dök upp.

”Klart det är smickrande. Att många tycker att jag gjort en bra säsong är roligt, men det är ingen anledning för mig att sväva iväg. Jag har kontrakt med Gif Sundsvall i ett år till och det är det jag förhåller mig till just nu”.