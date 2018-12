Chelsea väntar för Malmö FF i februari. FD:s expert Magnus Österberg ger inte MFF mer än ”fem procents chans” att gå vidare. Samtidigt skulle en ny mittback av rang kunna göra skillnad.

– Pontus Jansson vore ett drömnamn, men det är inte troligt. I stället tror jag på ett utländskt namn, säger Österberg.

Malmö FF utmanövrerade den turkiska storklubben Besiktas på bortaplan och bonusen blev ett dubbelmöte mot Premier League-jätten Chelsea.

Hemmamatchen spelas torsdagen den 14 februari med retur i London på Stamford Bridge veckan senare.

FD:s expert Magnus Österberg om lottningen:

– Det är klart att detta blir tufft. Samtidigt kunde man inte vänta sig något annat i det här läget. Det handlar om att göra en topp, topprestation två gånger om oavsett vilka man får. Den största käpphästen är nog ändå att MFF inte spelat tävlingsmatcher på flera månader när dessa matcher spelas.

Hur ser du på att MFF får börja hemma, det kanske är bra för att mötet ska kunna leva till den andra matchen?

– Det är klart att det är tryggare att börja hemma. Speciellt när MFF inte vet vilken form laget är i under den perioden och att man möter ett bättre lag. Normalt brukar man vilja avsluta hemma när man vet vad som krävs, men MFF måste vända allt till sin fördel här.

– Procentuellt ger jag nog inte MFF mer än fem procents chans. Alla spelare behöver ha en toppdag utan att ha spelat tävlingsmatcher på flera månader. Även om Chelsea spelat mycket matcher och inte toppar laget så kommer det ju vara sjukt bra spelare som kommer stå där.

Österberg anser att en MFF skulle behöva en mittback av rang för att förbättra sina chanser.

– En klassback borde man sikta på att ta in. Det är ofta ett frågetecken om Rasmus Bengtsson och Behrang Safari kan spela. Konkurrensen är inte så stor just där. Så där tycker jag att MFF ska lägga sina pengar, oaktat matchen som väntar mot Chelsea. Pontus Jansson vore så klart ett drömnamn men det är ju inte rimligt just nu när han startar matcherna för Leeds. Jag tror på ett utländskt namn för jag kan inte se någon i allsvenskan eller hemvändare som är tillgänglig och skulle passa in nu i januari.

Läs mer: MFF:s sportchef om mardrömslotten – trivs med att börja hemma