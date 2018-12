Igår kom allsvenskans spelschema. Nu kan vi även tal del av superettans.

Den sista mars nästa år sparkar superettan igång igen. Nya lag i serien är Brommapojkarna, Trelleborg och Dalkurd – och underifrån har Mjällby och Västerås SK anslutit.

Här nedan följer premiäromgång:

Superettan 2019:

Omgång 1 – 31 mars:

Örgryte IS – Norrby IF

Jönköpings Södra – Halmstads BK

Trelleborgs FF – GAIS

IF Brommapojkarna – Västerås SK

Östers IF – Dalkurd FF

IK Brage – IK Frej Täby

Mjällby AIF – Varbergs BoIS

Syrianska FC – Degerfors IF

Vill du kika in hela spelschemat klickar du bara på länken nedan:

https://www.superettan.se/nyheter/nyheter-fran-superettan.se/spelprogrammet-for-superettan-2019