Ödesmatch i Istanbul. Då kan Malmö FF tvingas laborera om rejält i försvaret. Enligt Kvällsposten fanns Behrang Safari inte med på planet och Rasmus Bengtsson kämpar mot en förkylning.

– Om Safari saknas är det jätteviktigt att Bengtsson kan spela. MFF har inte mycket konkurrens där, säger FD:s expert Magnus Österberg.

Förutsättningarna är lika tuffa som glasklara.

Tredjeplacerade Malmö FF måste vinna torsdagens match mot andraplacerade Besiktas för att gå vidare i Europa League. Alla övriga resultat betyder att äventyret är slut för den här gången.

Besiktas borta inför gungande läktare och ett hätskt tryck, det är inte det lättaste, men FD:s expert tror inte att MFF är chanslösa. Dels för att man visat att Besiktas inte är något omöjligt lag att slå (2-0 i hemmamötet) men också för att klubben har en förmåga att höja sig i viktiga Europamatcher.

– Någonstans har MFF ingenting att förlora och det måste Uwe Rösler lyckas att sälja in till sina spelare. Jag skulle uppskatta Malmös chanser till ungefär 30 procent. Det är en tuff match på många sätt, men både MFF och Genk – som slog Besiktas i Istanbul – har visat att det är ett lag som går att såra. Jag tycker inte att turkarna har övertygat, säger Magnus Österberg och fortsätter:

– Sen har MFF en akilleshäl i att man inte spelat tävlingsmatcher varje helg som Besiktas gjort. Det kommer att krävas en jäkligt bra prestation.

Österberg menar framförallt att MFF behöver stå emot trycket den första 20-25-minutersperioden.

– Att vända ett underläge på bortaplan är tufft. Men lyckas MFF hålla jämna steg så kan Besiktas nästan få sina egna fans emot sig, att det skapas en frustration och rädsla att göra misstag. MFF behöver ta vara på sina omställningar och vara extra noga med att inte tappa bollen i dessa lägen.

Med en assist och ett mål blev Marcus Antonssons inhopp mot Genk avgörande för att undvika förlust. Österberg vill nu se den formstarke anfallaren från start i stället för Arnor Traustason.

– Han bör starta. Antonsson har levererat både när han startat och hoppat in. Jag förstår varför Rösler väljer Traustason, då han är en skicklig spelare i defensiven, men här måste MFF gå all in för att vinna och göra mål. Då måste det finnas ett hot tidigt i matchen för att inte turkarna ska känna sig för säkra. Jag blir dock inte förvånad om Rösler väljer Traustason igen, men jag ser hellre Antonsson framåt.

– Markus (Rosenberg) och Marcus har en bra kemi och hotar bättre i djupled än vad islänningen gör. MFF kommer inte kunna åka till Istanbul och äga bollinnehavet och tempot, då är det viktigt att hota i djupled.

Inför matchen är Rasmus Bengtsson osäker på grund av förkylning och Behrang Safari fanns inte med på planet som landade i Turkiet, rapporterar Kvällsposten. Österberg oroas för MFF:s skull då försvaret behöver vara på topp för att ha största möjliga chans här.

– Om Safari saknas innebär det att Bengtsson måste spela! De har inte jättemycket konkurrens i den lagdelen och även om både Franz Brorsson och Oscar Lewicki kan spela där så är det inte lika vasst. Man vill att det ska vara tryggt i försvaret en sån här match, men det är ju den tiden på året där skador och sjukdomar kan förekomma. Bengtsson är superviktig för trebackslinjen och MFF:s team behöver göra allt för att få honom spelklar.

Fotnot: På onsdagens presskonferens berättade Uwe Rösler att Behrang Safari reser ensam av ”säkerhetsskäl” utan att gå in på i detalj vad han menade.

– Om man räknar ett plus ett. Den här tiden på året är det många saker i luften, många saker händer. Influensasymptom etcetera. Det var därför han inte åkte med laget, säger han enligt Fotbollskanalen.