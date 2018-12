Adam Erikssons kontrakt med Helsingborg går ut, nu vill spelaren förlänga avtalet. – Förhandlingar pågår, och de går i rätt riktning, säger han till HD. Adam Eriksson sitter på ett utgående kontrakt med Helsingborgs IF. En fö

30 november

Helsingborgs IF förstärker i ledarstaben. Alexander Tengryd kommer in från Ängelholms IF. - Att jobba tillsammans med ett mycket kompetent ledarteam som jag känner väl. Det ligger i linje med min ambitionsnivå, säger Tengryd till egna hemsi