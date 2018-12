Nils Wiberg och Prioritet Finans lämnar som IFK Göteborgs stjärnsponsor. Ett tufft beslut, säger Wiberg själv. Men det togs med vetskapen om att en annan sponsor nu kommer gå in med mer pengar än vad Prioritet har gjort:

– Jag vet att de har ny storsponsor in, som kommer lägga mer pengar in än jag gjort. Den informationen har jag fått från Blåvitt och det var också en helt avgörande anledning till att vi valde att kliva ned. Blåvitts supportrar ska inte vara oroliga, säger Wiberg till FotbollDirekt.se.

Rubriker om IFK Göteborgs prekära situation ekonomiskt har avlöst varandra med intensitet de senaste dagarna.

Även om det förstås varit på tapeten i flera år så har det varit mycket den sista tiden, med artiklar om bland annat att spelarbudgeten för 2019 redan ska vara förbrukad. Och nu senast var det Poya Asbaghi som uttalade sig om situationen.

I slutet av november blev det känt att Prioritet Finans och dess vd Nils Wiberg kliver av som stjärnsponsor för IFK Göteborg. Prioritet Finans har lagt in runt 50 miljoner kronor under åtta år, och även varit med och finansierat Prioritet Serneke Arena. Man kommer fortsätta sponsra Blåvitt, men på en lägre nivå.

Nils Wiberg säger att han tar del av det som skrivits de senaste dagarna, och även om han säger att han inte haft full insyn i Blåvitts ekonomi så tror han att situationen är något överdriven.

– Jag blir bara ledsen i hjärtat när jag läser sådant. Men jag tror inte det är så illa. Jag har ingen insyn i ekonomin, men däremot vet jag att det kommer in nya sponsorer som kommer satsa, säger Wiberg till FotbollDirekt.se.

– Jag vet att de har ny storsponsor in, en sponsor som kommer lägga mer pengar in än jag gjort. Den informationen har jag fått från Blåvitt, och det var också en helt avgörande del i att vi tog beslutet att kliva ned. Annars hade jag aldrig tagit det beslutet.

Flera uppgifter gör gällande att det blir Serneke som tar över efter Prioritet Finans. Wiberg säger att han inte vet vem den nya stjärnsponsorn blir men löftet var att de kommer satsa större än vad Prioritet gjorde. Serneke är den största investeraren i det externa bolag som sjösattes tidigare i år.

– Jag vet ärligt inte vilka det handlar om, men jag vet att det kommer in starka sponsorer nu och det är bara en tidsfråga innan Blåvitt offentliggör den nyheten. Det kommer finnas någon som tar över stafettpinnen efter oss och det känns bra. Jag tror inte att Blåvittsupportrar ska vara oroliga.

– Och jag vill poängtera att vi bara gör ett uppehåll nu, och kommer finnas med på en lägre nivå. Så får vi se i framtiden om vi återvänder som stjärnsponsor. Det är inget avslut utan ett uppehåll, vi trappar ned lite.

Wiberg var starkt kritiskt till beslutet att starta ett externt bolag för att ta in pengar till spelartransfers. Han kallade det då för ett ”fattigdomsbevis”. Han tycker att det bästa vore att avveckla bolaget och att den nya stjärnsponsorn går in med mer sponsorpengar istället.

– Jag hoppas att den nya sponsorn väljer den vägen, det vore det bästa. Jag tycker inte att vi ska hålla på med sådant. Det hade varit bättre än att starta ett riskkapitalbolag.

– Men jag vill understryka att det inte finns några som helst hard feelings mellan oss och Blåvitt. Det kommer kännas lite tomt när vårt namn inte finns på bröstet på tröjan. Men det är nya spännande människor som är i föreningen nu, och de fixar säkert detta. Jag är inte orolig, det tycker jag inte Blåvittsupportrar heller ska vara.