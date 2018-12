Jesper Jansson går in i sitt andra vinterfönster som Hammarbys sportchef. I en intervju med FD ger han sin syn på chansen att behålla nyckelspelare som Hamad, Paulsen och Neto Borges och namn som kan vara på väg in.

– Widgren? Det ligger lite på is just nu. Det gör det, säger Jansson till FotbollDirekt.se.

Vintern 2018 blev händelserik för Hammarby och sportchefen Jesper Jansson.

Jakob Michelsen fick sparken och efter en tids spekulationer blev det till slut doldisen Stefan Billborn som fick äran att leda storklubben in i framtiden. Facit blev väldigt bra. Även om Hammarby spelade bort sig från Europaplats så var fjärdeplatsen den största framgången på många, många år.

Med lite flyt så spelar Hammarby ändå i Europa League nästa år om man själva eller någon av topp-3-klubbarna vinner Svenska cupen.

För sportchefen Jesper Jansson är känslan bra inför det kommande vinterfönstret. Till skillnad från i fjol så finns ett väl fungerande tränarteam på plats, spelidén är inkörd och många av nyckelspelarna sitter på avtal.

– Jag tycker faktiskt vi sitter jättebra till. Vi har förberett oss för olika scenarior och känner att vi har kontroll. Sen har vi redan tre nyförvärv klara i Tim Söderström från BP, (Kossounou) Odilon från Elfenbenskusten och Darijan Bojanic. Sen har vi fått tillbaka både Dusan Jajic och Marcus Degerlund från sina utlåningar. Så det är egentligen fem killar in, säger Jansson till FotbollDirekt.se.

Hur viktigt att är det att sätta truppen i ett tidigt skede, tycker du?

– Ja, men det är viktigt att större delen av truppen är klar när man drar igång nästa år. Men sen kan saker förändras. Skador och försäljningar kan man inte alltid förutse. Men jämfört med förra året så är vi ju mycket längre framme. Vi gjorde stora förändringar inför 2018 både vad gäller truppen, ledarstaben och spelidé. En del ville vi titta på under försäsongen för att senare märka av vad vi behövde komplettera upp med.

– Så länge man har koll på kontraktssituationen på nyckelspelarna så har man ett bra utgångsläge. Om flera bärande spelare har utgående kontrakt samtidigt så får man lite problem. Min erfarenhet är att det är bra att sitta lugnt i båten med fyra månader kvar till den allsvenska säsongen börjar.

Två spelare vars kontrakt går ut är Jiloan Hamad och Junes Barny. Jansson kommenterar läget där och avslöjar att Barny valt att utnyttja en option för att säga upp sitt nuvarande avtal. Detta för att få till en omförhandling av villkoren, enligt FD:s källor.

– Vi för en dialog med Barny. Han hade ett optionsår som han valde att säga upp och därför går avtalet ut nu. Likaså med ”Jille” som sonderar terrängen nu.

Hur stor sannolikhet är det att ni får behålla Hamad?

– Vi har hela tiden haft en bra dialog. Vi vet var han står och han vet var vi står. Sen ska han komma till ett beslut. Vi kan inte annat göra än att utgå från de spelare som har kontrakt med oss. Sen bygger vi truppen därifrån. Sen får man se i förhållande till trupp och budget hur det blir. Vi måste jobba vidare.

Så dörren är inte öppen för Hamad hur länge som helst?

– Han vet vad vi vill. Samtidigt måste vi gå vidare och planera utifrån scenariot att han inte är med. Men dialogen är öppen och sen vet man inte hur det blir.

I podcasten 3-5-2 var Bajens sportchef tydlig med att en ny målvakt ska in. Kort därpå kunde FD avslöja att Benny Lekström inte blir kvar som tredjemålvakt, detta samtidigt som Johan Wiland har skadeproblem och är ett osäkert kort.

– Davor (Blazevic) gjorde det jättebra när han kom in och sen har vi Oliver (Nnonyelu Dovin), en ung kille född 2002 som har en stor potential. Johan kommer vara borta ett tag (opererades akut för sin axel i oktober) så där måste vi titta på att komplettera upp målvaktssidan. Vi kommer att behöva förstärka upp, åtminstone under första halvan av säsongen.

Lån?

– Det är en möjlighet. Johan har ambitionen att satsa fullt ut för att komma tillbaka.

Är det något nytt kring Sander Svendsen?

– Han har ett långt kontrakt med oss, sen är det ingen hemlighet att han varit frustrerad och orolig över lite speltid. Där måste vi som klubb vårda den investeringen. I grund och botten sitter han på ett avtal och vi vet vilken potential han har. Än så länge är han en Hammarbyspelare, en ung forward med jättepotential.

Neto Borges och Björn Paulsen har varit omskrivna under hösten där den förstnämnde bland annat kopplats ihop med en flytt till Premier League-klubben Brighton. Jansson hymlar inte med att det kan bli tal om försäljningar i vinter.

– Det är väl Björn och Neto som det är mest surr kring. Vi vet att det finns ett intresse, sen får vi se om vi hittar hem där. Alla parter ska vara nöjda. Men visst är det dem som det är mest konkret intresse för.

Östersundsbacken Dennis Widgren har träffat Hammarby och uppgavs vara nära både Bajen och Häcken. Men Häcken gick vidare med en annan vänsterback (Oskar Sverrisson) och från de grönvitas håll låter det inte som att en underskrift är helt självklar.

– Det ligger lite på is med honom. Det gör det. Båda parterna funderar i sina tankeboxar, det är lite av de tiderna nu. Både klubb och spelare behöver andas lite.

Ni hade en provspelare från Sierra Leone, Musa Noah Kamara, på besök i höst?

– Nej, det är ingenting vi kommer att gå vidare med just nu. Vi följer hans utveckling.

Hur är trycket i mejlkorgen för dig just nu när silly season börjat braka loss?

– Nja… men alltså, vi har ju våra egna nätverk som vi jobbar med. Jag och Micke (Hjelmberg) har vårt scoutingnätverk både i Sverige och utomlands och det är dessa vi främst använder oss av. Visst kanske man missar någon, men vi tror på att jobba med våra inarbetade kontakter.

Det är knökfullt i skärpkorgen alltså… ?

– Jag är rätt skyddad. Det är mest Hjelmberg som får allt på sitt bord, det är jävligt skönt att han får ta de smällarna, haha.

Tycker du att Hammarbys attraktionskraft är ännu större nu jämfört med när du tillträdde?

– Det viktiga när vi pratar om sånt här är att poängtera att vi inte är där Malmö och AIK är bara efter en bra säsong. Även Djurgården och Norrköping har en längre tradition av att spela i Europa och sälja spelare och där ligger vi lite efter. Vi har potentialen att bli bäst på sikt, men det tar tid att komma upp i den nivån. Just nu har vi inte en budget och likviditet som är på samma nivå just för att vi inte varit i toppen av allsvenskan i så många år. Vi har ambitionen att komma dit, men för att konkurrera på det ekonomiska planet behövs flera bra år.

– Sen har jag känt det hela tiden, att attraktionskraften i Bajen är stor, men det viktigaste är att vi har en plan som vi kan stå för och kan presentera utåt. Nu upplever jag att vi har det och därför kan locka både spelare och sponsorer. Även spelmässigt har vi ändrat om och börjar hitta en tydlig identitet, säger Jansson till FotbollDirekt.se.