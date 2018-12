Foto: Bildbyrån

Anders Christiansen saknades i Malmös träningsmatch mot spanska Real Balompédica Linense under onsdagen, men tränaren Uwe Rösler har stora förhoppningar om att mittfältsstjärnan kan spela i Europa League nästa torsdag.

– Vi räknar med honom i träning på lördag och att det är en god chans att han är redo mot Besiktas, säger Rösler till Sydsvenskan.

När Malmö FF var i sin kris under våren var Anders Christiansen i Gent. Under VM-uppehållet anslöt såväl nya tränaren Uwe Rösler som just danske mittfältsstjärnan – detta bara ett halvår efter att han lämnat MFF för det belgiska proffslivet.

Med ”AC” på mittfältet gick skåningarna som tåget under sommaren och hösten. Precis som i allsvenskan har dansken varit väldigt viktig i Europa League – både i kvalet och i gruppspelet. Nästa torsdag väntar Besiktas på bortaplan i sista gruppspelsmatchen – och det är ett möte som MFF måste vinna.

Därför oroväckande under onsdagen då Christiansen saknades i Malmös träningsmatch mot spanska Segunda B-laget Real Balompédica Linense, men tränaren Uwe Rösler har stora förhoppningar om att dansken spelar mot Besiktas.

– Han fick en smäll på benet på träning. Vi räknar med honom i träning på lördag och att det är en god chans att han är redo mot Besiktas, säger tyske tränaren till Sydsvenskan.

MFF vann matchen mot Real Balompédica Linense med 1-0 efter mål av Sören Rieks.