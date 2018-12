Helsingborgs IF förstärker i ledarstaben. Alexander Tengryd kommer in från Ängelholms IF. - Att jobba tillsammans med ett mycket kompetent ledarteam som jag känner väl. Det ligger i linje med min ambitionsnivå, säger Tengryd till egna hemsi

Darijan Bojanic sitter på ett utgående kontrakt med Helsingborgs IF och har i dagarna besökt Hammarby IF. Spelaren förväntas ta ett beslut om framtiden inom kort. - Det står mellan HIF och Hammarby, så är det ju. Det är ett svårt val, sä

En 16-årig pojke tog ut sin ilska genom att kasta in en banger på planen i matchen mellan Helsingborg IF och Landskrona BoIS. Nu har han fått sitt straff, det blev böter och tillträdesförbud. Enligt Kvällsposten. Säsongen gick åt två oli

13 november

I somras värvade Helsingborg IF in anfallaren Wanderson do Carmo. I podcasten Lundh berättar brassen nu om rasismen han utsattes för under sin tid i Ryssland. - Inför matchen kastade de bananer mot oss, och gjorde apljud, säger stjärnan. Wa