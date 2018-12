Foto: Bildbyrån

Den gångna säsongen var Rebin Asaad utlånad till IK Frej i superettan. Nu står det klart att Hammarby släpper honom vidare. Kontraktet förlängs inte med mittfältaren.

Rebin Asaad kom till Hammarby sommaren 2017 från Halmstads BK, och han debuterade i Allsvenskan för Bajen på höstsäsongen. När hans kontrakt nu löpt ut står det klart att det inte blir någon förlängning med mittfältaren.

– Vi tackar Rebin för hans tid hos oss och önskar honom lycka till när han nu går vidare, säger Hammarbys sportchef Jesper Jansson till klubbens hemsida.

Totalt blev det tio allsvenska matcher i den grönvita tröjan för Rebin, samtliga under förra årets säsong. Under årets säsong blev det alltså ingen speltid för Rebin i Allsvenskan, och under höstsäsongen var han utlånad till IK Frej.