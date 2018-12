Gais hade som mål att nå allsvenskan 2020. Nu tvingas klubben dra ett streck över det målet.

Gais inledde säsongen förtroendeingivande med att ta sig vidare ur en tuff grupp i svenska cupen. Äventyret tog till sist slut i kvartsfinalen.

Till en början gick det också väldigt bra i superettan. Segrarna radade upp sig på en hög. Men laget föll successivt tillbaka under säsongens gång och hamnade till slut på en tiondeplats.

Det är inte bara på fotbollsplanen det varit trassligt även utanför planen har det varit turbulent och klubben har bland annat ekonomiska bekymmer, samtidigt som flera styrelseledamöter har hoppat av sina uppdrag och i veckan meddelade klubbchefen Erik Bergkvist att han tvingats sjukskriva sig själv.

Nu meddelar Gais också att föreningen stryker sitt mål om att nå allsvenskan 2020. Det berättade föreningens ledning under gårdagens medlemsmöte, skriver GP.

– Styrelsen är självkritisk och konstaterar att vi misslyckades med att nå önskad utveckling i de stora frågorna under 2018 och att mycket av det mer grundläggande arbetet återstår att göra. Styrelsen och organisationen är därmed enig om att målet avseende att spela i allsvenskan 2020 måste revideras, säger klubbens ordförande Glenn Heiman enligt tidningen.

Vad som blir den nya målsättningen är ännu oklart. Föreningen meddelade att det kommer att tillsättas en grupp som ska ta fram en ny målbild och staka fram en ny väg för klubben. Det står inte klart vilka som ska ingå i gruppen.

– Styrelsens uppfattning är att Gais behöver bygga en starkare grund av till exempel mål, strategier, policyer och strukturella arbetssätt för att det ska vara möjligt för oss att etablera oss i allsvenskan. Dessutom är det nödvändigt att förbättra ekonomiska förutsättningar för att driva verksamheten och nå hållbara resultat såväl på som utanför planen, säger Heiman till GP.

Gais-tränare Bosko Orovic fick tillföljd av de dåliga resultaten gå under säsongen. I helgen gick han ut med att han blivit mordhotad tre gånger under säsongen.

”Gais måste tyvärr konstatera att det under hösten förekommit flera allvarliga hot mot klubbens personal och matchfunktionärer. Det handlar om verbala hot i samband med matcher, via telefon och vid ett tillfälle via ett ofrankerat brev som lämnats i mottagarens brevlåda. I några av fallen har hoten, åtminstone indirekt, också drabbat anhöriga”, skrev klubben på sin hemsida då.