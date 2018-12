Visst ligger fotbollsåret 2019 mellan VM i Ryssland och EM 2020 i 22 städer, men det finns ändå mycket att se fram emot får såväl tittare som för de som älskar betting. Med det nya svenska licenssystemet förändras spelbranschen i grunden och spelarna får en tryggare marknad. Dessutom väntar en rad spännande fotbollsevenemang som går utmärkt att betta på.

Klubblagsfotbollen är mer oviss än på länge där de som placerat långtidsspel får nog vänta in i det sista. La Liga är jämnare än på flera år och är inte längre ett tvålags-race. i Premier League gör City och Liverpool upp om titeln medan Bayern Münchens dominans verkar vara på väg att brytas i Bundesliga. Lägg där till att den trefaldiga regerande mästaren i Champions League, Real Madrid, inte går att känna igen utan Ronaldo och kampen om Europas finaste klubblagspokal ser mer intressant ut än på flera år.

Live betting och livestreaming en stor del av 2019

Under 2018 har det varit två trender som synts extra mycket. Det har handlat om betting utan konto med snabba uttag och om live betting & livestreaming. Eftersom ett av kraven för att få en svensk spellicens är att man måste erbjuda bankID som metod för transaktioner och verifiering kommer det efter årsskiftet vara standard att inte behöva skicka in dokument vid uttag och pengarna är därför inne på bara några minuter.

En annan trend som lär fortsätta under 2019 är live betting. Det är ingen hemlighet att betting live fortsätter att ta andelar från klassisk pre game betting. Spänningen vid live betting är högre och spelbolagen har som regel gedigna statistiksidor som spelarna kan ta del av såväl innan som under match, något som hjälper en i vägen mot att bli riktigt duktig på att betta live.

När det kommer till livestreaming ser man allt fler spelbolag ansluta till detta. Som regel är det de stora aktörerna som Bet365, LeoVegas, Betsson och Unibet som har störst utbud av livestreamad sport men det finns många fler exempel på bettingsidor där du kan titta på tusentals timmar av direktsänd sport varje vecka.

Det är inga dåliga rättigheter man ligger inne med utan Bundesliga, La Liga, Champions League och mycket mer går att se gratis hos spelbolagen. Det enda som brukar krävas för att kunna titta på livestreamad sport helt gratis är att man har ett positivt saldo på sitt spelkonto eller att det senaste spelet är placerat inom 24 timmar.

Tittarupplevelsen förändras med tiden och många föredrar en mer komplett upplevelse när de tar in sport live idag. Då räcker det inte bara att titta på matchen utan med spelbolagens statistik och live betting som komplement, blir det en mer fullfjädrad upplevelse. Därför har bettingbolag som kan erbjuda lukrativa rättigheter en enorm fördel när det kommer till de som bettar på sport.

Vilka marknader kommer att dominera 2019?

Frågan är om inte 1X2 kommer fortsätta vara den mest populära marknaden också under 2019, det mesta talar för det. 1X2 innebär som bekant att man spelar på att hemma- eller bortalaget ska vinna, eller att matchen slutar oavgjort. Formatet har dominerat bettingmarknaden ett bra tag och 2019 lär inte vara något undantag. Dock är det andra marknader som närmar sig och inom några år kanske de till och med har tagit sig förbi.

Till exempel är Money Line något allt fler vänder sig till, även de som bettar på fotboll. Då försvinner det oavgjorda resultatet och pengarna ges tillbaka om matchen skulle sluta lika. Egentligen är Money Line mest lämpat i matcher där det inte kan bli ett oavgjort resultat eftersom det då räknas inklusive förlängning och straffar. Men det går självklart att spela Money Line på ligamatcher också med skillnaden att man då får pengarna tillbaka istället.

Över/Under fortsätter också att bli en marknad som ökar i popularitet. Vanligast är antal mål och då brukar brytpunkten ligga vid 2,5 mål eftersom det är snittet i en fotbollsmatch. Men att sia om hur många kort det ska bli i matchen är också vanligt.

Vissa gillar att gå in mer specifikt i halvlekar och placera bets på vem som vinner en halvlek eller hur många mål det blir i första eller andra halvlek. Andra föredrar Asian Handicap som är perfekt när det är en stor favorit i matchen som inte har något spelvärde annars.

Det finns också en del mer ovissa men ofta roliga marknader som antal hörnor, målskyttar, vem som får sista varningen eller om det blir straff i matchen.

Oddsbonusar 2019

För casinospelare innebär de nya bonusrestriktionerna stora förändringar eftersom reload bonusar försvinner. I oddsens värld är det dock en mindre kontroversiell förändring eftersom oddsbonusarna aldrig varit lika hysteriska som en casinobonus. Med det nya svenska licenssystemet får det max vara en bonus per spelare och licens. Därför går det att anta att välkomstbonusen i form av en oddsbonus kommer att vara kvar.

Den vanligaste oddsbonusen brukar ligga på 100% upp till 1000 kronor men det varierar beroende på vilket spelbolag man väljer. Lägg där till att omsättningskrav som regel tillkommer men dessa brukar vara mycket lägre än vid casino bonusar. Se dock alltid till att kolla igenom regler och villkor så inga obehagliga överraskningar dyker upp när det väl är dags för uttag.

Mest spelvänliga evenemangen 2019

Premier League

Förra årets Premier League innebär knappast någon spänning när Manchester City lekte hem ligan på 100 poäng. 2018/19 ser man ut att i alla fall få konkurrens i vägen mot ligatiteln. Liverpool ser ut att hota ordentligt och är fortfarande obesegrade. Londonklubbarna Chelsea och Arsenal anställde nya tränare inför säsongen och ser väldigt intressanta ut. Flera långtidsspel finns fortfarande tillgängliga att betta på som vem som kommer vinna ligan, åka ner till Championship eller vilka som hamnar topp 4 på Champions League-platserna.

Serie A

Italienska Serie A har haft samma vinnare sedan 2012. Naturligtvis är det Juventus som är laget och allt talar för att man upprepar bedriften och tar sin 37:e scudetto, oddsen 1,09 pekar på det i alla fall. Man har dessutom köpt in Cristiano Ronaldo som trots en “tuff” start med Ronaldo-mått mätt numera leder skytteligan på 10 mål tillsammans med Krysctof Piatek från Genoa. Det enda laget som kan hota Juventus någorlunda är Napoli men allt talar för att “den gamla damen” vinner för åttonde året i rad.

Populära långtidsspel i Serie A är skytteligavinnare där Ronaldo är favorit till oddset 1,35. Det finns också en marknad där det går att spela på vem som kommer högst i tabellen förutom Juventus. Napoli är favorit där till oddset 1,46.

Champions League

Världens finaste klubblagsturnering i fotboll har haft samma vinnare tre år i rad. När nu såväl Ronaldo som tränaren Zinedine Zidane har lämnat klubben talar inte mycket för att det blir en upprepning. Frågan är då vem som vinner turneringen när finalen spelas på Atletico Madrids hemmaarena Wandra Metropolitano i huvudstaden Madrid, Spanien?

Oddssättarna tror på Manchester City som vinnare på oddset 4,50 tätt följt av Barcelona på 6,0 och Juventus till 6,15. Därefter kommer stjärnspäckade PSG till 9,0 gånger pengarna. De sex senaste åren har Cristiano Ronaldo vunnit skytteligan men allt talar för att hans nemesis Lionel Messi bryter trenden under 2018/19. Ett annat roligt spel att fundera över är vilken nation det vinnande laget kommer ifrån. Där är England och Spanien delad etta på oddset 2,90 följt av Italien på 5,0 och Tyskland på 7,50 gånger insatsen.

La Liga

La Liga är mer intressant än på länge där endast fem poäng skiljer mellan serieledaren Barcelona till femman Real Madrid. Sevilla och Alaves har klättrat upp bland topp fyra där Atletico Madrid också hittas. De senaste åren har La Liga varit ett race mellan Barcelona och Real Madrid där Atletico Madrid stuckit upp och hotat då och då. Spelbolagen verkar tro stenhårt på Barcelona då oddsen är på låga 1,30 trots att “Barca” endast leder med en poäng.

Ett bet som kan kännas intressant är vem som hamnar högst i ligan förutom Barcelona och Real Madrid. Atletico Madrid ligger på oddset 1,32 där och enligt de flesta lär den andra Madridklubben hamna minst på en tredje plats. Bland skytteliga-kandidaterna är Lionel Messi favorit till oddset 1,57 trots att argentinaren “bara” är tre i skytteligan två mål bakom Cristhian Stuani från Girona.

Europa League

Malmö FF är Sveriges enda representant i Europaspelet. Laget har efter fem spelade matcher fortfarande chansen att ta sig vidare från gruppen men då krävs det seger borta mot Besiktas i sista omgången, något som är lättare sagt än gjort i den fientliga miljön som väntar i Istanbul. Just nu är Chelsea favorit att vinna turneringen men det ska tilläggas att alla treor från gruppspelet i Champions League går in i turneringens slutspel och i gruppen med Napoli, Liverpool och PSG kan trean mycket väl kliva in som favorit till att vinna hela Europa League.

Bundesliga

FC Bayern München har vunnit Bundesliga sex år i rad och var stora favoriter inför säsongen. Efter 13 spelade omgångar är laget dock endast fyra i tabellen och hela nio poäng bakom Borussia Dortmund som spelar en totalfotboll och fortfarande är obesegrade. Emil Forsbergs RB Leipzig är också inblandade i toppstriden vilket även Mönchengladbach är.

Enligt spelbolagen blir det Dortmund som vinner Bundesliga, oddsen 1,62 talar för det. Bakom de gulsvarta är det Bayern Munchen som är favoriter till oddset 2,30. Emil Forsbergs Lepizig och nuvarande tvåan Mönchengladbach ligger på hela 41,0 gånger pengarna på ligaseger.

Allsvenskan 2019

AIK vann allsvenskan 2018 för fjärde gången sedan andra världskriget. Därmed bröt man MFF:s dominans och hindrade de himmelsblå från ett tredje raka guld. Under 2019 är dock MFF favoriter än en gång och frågan är om inte sportchefen Daniel Andersson förstärker laget ytterligare i vinter för att spetsa till truppen. Förutom svenska mästaren AIK och mesta mästaren Malmö FF är det förmodligen Norrköping som kan hota om Lennart Johanssons pokal. “Peking” gjorde en fin säsong och hoppet om guld levde ända in i sista omgången.

Landslagsåret 2019

Förra sommaren rådde det landslagshysteri när Janne Andersson och hans blågula mannar gjorde enorm succé i VM och nådde kvartsfinal och topp åtta i världen. Det följdes upp av gruppseger i Nations League vilket innebär att Sverige tillhör A-divisionen (den högsta) kommande upplaga av den nya landslags-turneringen. 2019 ska Sverige spela EM-kval och förhoppningsvis ta sig till EM men det blev en tuff lottning får blågult trots att man var i andra seedningsgruppen. Spanien, Rumänien och Norge är tuffa lag att möta och Sverige behöver hamna topp två för att nå en direktplats till EM.

Även om gruppen är svår ska vi ha förhoppningar om ett framgångsrikt landslagsår 2019. I kvalet till VM i Ryssland var förutsättningarna ännu tuffare men Sverige visade upp en riktigt vass organisation och lyckades besegra Frankrike, ta sig förbi Holland, Italien och Tyskland i vägen till topp åtta i världen. Skulle Sverige misslyckas att ta sig till EM via EM-kvalet får man en andra chans genom slutspelet i Nations League. I och med gruppsegern får Sverige en extra chans till EM om man klarar av att vinna slutspelet d.v.s där Sverige i spdana fall går in i semifinal.

Nations League

Den nya landslagsturneringen har varit en aning förvirrande för många. Men visst är det utan tvekan så att matcherna har blivit roligare när det är mer jämbördiga motståndare, framförallt i A-divisionen där vi fått njuta av riktigt fina matcher. För Sveriges del började det katastrofalt med förlust mot Turkiet hemma följt av ett kryss borta mot Ryssland. Men tack vare två avslutande segrar är Sverige i A-divisionen nästa upplaga. Anmärkningsvärt är att Tyskland åkte ur A-divisionen och frågan är hur länge Joachim Löw får vara kvar som ansvarig för “Die Mannschaft”?

EM-kval

EM-kvalet har ett annat upplägg nu tack vare införandet av Nations League. Istället för att spelas under två år ska allt avgöras under 2019. Det innebär ett intensivt landslagsår där 10 kvalmatcher ska spelas på ett kalenderår. För de som gillar betting på landslagsfotboll finns det många guldkorn att hämta. Kanske lyckas Sverige skrälla ännu en gång mot en stornation och klarar av att rubba Spanien?

Tack vare seedningen som ett kval innebär är det inte allt för många stormatcher men där finns en del höjdpunkter att se fram emot som Tyskland – Nederländerna, Danmark – Schweiz, Frankrike – Island och Belgien – Ryssland.