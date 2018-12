I fyra år ledde Dali Savic Brommapojkarnas framgångsrika U19-lag. I höst fick han steppa in som assisterande tränare i allsvenskan. Men nu väljer han att lämna verksamheten för att hitta ett senioruppdrag som huvudtränare.

– Jag är glad att jag fick vara med som assisterande tränare under hösten i allsvenskan. Men att vara kvar som U19-tränare var inte aktuellt, säger Savic till FotbollDirekt.se.

Två seriesegrar i U19 allsvenskan och ett guld i ligacupen 2017 är en del av vad Brommapojkarnas U19-lag har levererat de senaste säsongerna under Dali Savic ledning.

Några av spelarna som passerat verksamheten under den tiden är kända namn som Felix Beijmo, Viktor Gyökeres, Jonathan Augustinsson, Joseph Colley och jättetalangen Jack Lahne.

En del av rockaderna i ett krisande BP under sommaren var att flytta upp U19-tränaren som assistent i a-laget bakom nytillträdde Roberth Björknesjö. Men när säsongen var över stod det klart att Savic och BP inte fortsätter samarbetet.

– Jag är glad och stolt över min resa i BP. Det har varit inspirerande och motiverande att gå till jobbet varje dag. Många bra spelare, ledare och kollegor i föreningen. Resultatmässigt har vi gjort det bra i U19 och U21, spelarutvecklingsmässigt måste jag säga strålande. Vilka spelare som kommit fram under den tiden jag varit tipselitansvarig, säger han till FotbollDirekt.se.

Känns det vemodigt att lämna jobbet efter fyra år?

– Både ja och nej. Jag har under åren som gått siktat in mig på att få en dag vara huvudtränare för herrlaget, som många av mina föregångare som gått via U19 till a-laget. Jag är glad att jag fick vara med som assisterande tränare i a-laget under under hösten i allsvenskan. Men att vara kvar som U19 tränare var inte aktuellt. Jag känner mig klar med den utmaningen.

Nu har han siktet inställt på att ta över ett a-lag och det kan sluta både med Sverige och utlandet.

– Vi får se vad det blir. Det har varit klubbar i kontakt med mig under hösten och nu är det dags att se vad som är konkret och vad som bara är intresseförfrågnigar. Men allt från superettan till klubbar i division 2 samt en klubb i norska ligan, motsvarande superettan, säger Savic till FotbollDirekt.se.