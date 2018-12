Svenska cupen har de senaste åren varit en storsuccé. I dag lottades grupperna inför säsongen 2019.

Djurgården står som regerande mästare efter att ha besegrat Malmö FF med 3-0 på Tele2 Arena inför storpublik.

Här nedan följer de åtta grupperna:

Grupp 1:

AIK

Örgryte IS

Norrby IF

Jönköping Södra IF

Grupp 2:

IFK Norrköping FK

AFC Eskilstuna

IFK Värnamo

Assyriska Turabdin IK

Grupp 3:

Malmö FF

Falkenbergs FF

Degerfors IF

Östers IF

Grupp 4:

Hammarby IF

Dalkurd FF

Eskilsminne IF

Varbergs BOIS FC

Grupp 5:

BK Häcken

IF Brommapojkarna

FC Rosengård

IK Brage

Grupp 6:

Östersunds FK

IK Sirius FK

Karlstad BK

Halmstad BK

Grupp 7:

Djurgårdens IF

IF Elfsborg

Hässleholms IF

IK Frej Täby

Grupp 8:

Örebro

IFK Göteborg

GAIS

Nyköpings BIS

Ett möte att se framemot är definitivt det mellan IFK Göteborg och GAIS. Lagen har inte mötts på ett par år med tanke på att de spelar i olika divisioner. Nu får klubbarna äntligen chansen att mäta sina krafter mot varandra i cupsammanhang istället.